Тимати с дочкой Эммой: как брутальный рэпер проводит время с наследницей

Рэпер Тимати начал принимать непосредственное участие в воспитании маленькой дочки Эммы.

Фото: Инстаграм Валентины Ивановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Тимати с невестой Валентиной Ивановой

Публика волнуется в социальных сетях, когда возлюбленная музыканта Валентины Ивановой сидит с ребёнком, тогда как сам Тимати выкладывает пикантные видеоролики и фотоснимки, подчеркивающие беззаботное существование на зарубежных курортах.

Многие поговаривали, будто певец собирается расстаться с моделью. Тем не менее, отношения продолжаются, причём певец вернулся к маленькому ребёнку и невесте.

Иванова разместила в своем аккаунте милые кадры совместных моментов. Фотографии показывают финалиста шоу "Фабрика звёзд", спокойно улыбающегося перед камерой, бережно прижимающего девочку к груди. Рядом с ним находится Валентина в купальнике розового цвета.

Избранница исполнителя хита "В клубе" также продемонстрировала внушительное кольцо. Дорогой аксессуар, украшенный редкими самоцветами, сверкает на пальце избранницы Тимати, в то время как маленькая Эмма в забавном головном уборе расположилась на мамином животике.

Валентина отмечала, что ей сильно полюбилась эта новая жизнь. Она отмечала, что наслаждается радостью материнства. Молодая мать регулярно рассказывает своим фолловерам о повседневной рутине и поднимает тему развития и ухода за Эммой.

В доме живёт собака, ставшая полноправным членом семейства. Животное уже успело привязаться к малышу. Контент с ребёнком и питомцем всегда умиляет публику.