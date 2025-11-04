Тимати с дочкой Эммой: как брутальный рэпер проводит время с наследницей

Рэпер Тимати начал принимать непосредственное участие в воспитании маленькой дочки Эммы.
Публика волнуется в социальных сетях, когда возлюбленная музыканта Валентины Ивановой сидит с ребёнком, тогда как сам Тимати выкладывает пикантные видеоролики и фотоснимки, подчеркивающие беззаботное существование на зарубежных курортах.
Многие поговаривали, будто певец собирается расстаться с моделью. Тем не менее, отношения продолжаются, причём певец вернулся к маленькому ребёнку и невесте.
Иванова разместила в своем аккаунте милые кадры совместных моментов. Фотографии показывают финалиста шоу "Фабрика звёзд", спокойно улыбающегося перед камерой, бережно прижимающего девочку к груди. Рядом с ним находится Валентина в купальнике розового цвета.
Избранница исполнителя хита "В клубе" также продемонстрировала внушительное кольцо. Дорогой аксессуар, украшенный редкими самоцветами, сверкает на пальце избранницы Тимати, в то время как маленькая Эмма в забавном головном уборе расположилась на мамином животике.
Валентина отмечала, что ей сильно полюбилась эта новая жизнь. Она отмечала, что наслаждается радостью материнства. Молодая мать регулярно рассказывает своим фолловерам о повседневной рутине и поднимает тему развития и ухода за Эммой.
В доме живёт собака, ставшая полноправным членом семейства. Животное уже успело привязаться к малышу. Контент с ребёнком и питомцем всегда умиляет публику.
