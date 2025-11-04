Александр Плющенко высказался о самочувствии после тревожных новостей: что на самом деле произошло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Шоу-бизнес

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 12-летний фигурист Александр Плющенко обратился к подписчикам после новости о своей экстренной госпитализации.

Фигурист Александр Плющенко
Фото: Инстаграм Александра Плющенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигурист Александр Плющенко

Юный спортсмен записал видео в социальных сетях, в котором прокомментировал сообщения о своём здоровье. Александр на кадрах лежит в постели в пижаме.

Мальчик заверил, что его вовсе не забирали на скорой помощи, как об этом писали СМИ. Врачи неотложки, по словам подростка, просто приехали на вызов.

Ребёнок заверил, что ему сейчас гораздо лучше, так как температура тела снизилась до 37 градусов.

Александр подчеркнул, что выйти на лёд в состоянии болезни было его личным решением. Мальчик понимал, что заменить его некем, тем более что повод был очень весомым — день рождения его отца.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием с четырёхлетнего возраста. С 2017 года мальчик тренируется в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", созданной его отцом, знаменитым фигуристом.

Яна Рудковская гордится целеустремлённостью своего наследника, который проявляет заметное упорство в достижении спортивного успеха.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
