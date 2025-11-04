Дык Фук после пластики: как операция изменила жизнь победителя Интервидения навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Победитель "Интервидения", певец Дык Фук рассказал о своем опыте пластической хирургии и о том, как изменение внешности помогло ему обрести уверенность и гармонию с собой.

Дык Фук
Фото: ВК-аккаунт Интервидения by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дык Фук

По словам музыканта, он долго шёл к всенародной известности и постепенно поднимался на музыкальный Олимп. Однако добиться желаемой популярности на родине ему мешала внешность.

В итоге Дык Фук решился на пластическую операцию и преобразился до неузнаваемости. Вьетнамский артист признаётся, что сделал этот смелый шаг не ради критиков — новая внешность помогла ему обрести уверенность, необходимую для человека, работающего на сцене.

"Да, мнение публики действительно важно, особенно в шоу-бизнесе, где ты живёшь под пристальным вниманием зрителей. Восемь-девять лет назад я нередко сталкивался с негативными комментариями о своей внешности, и, конечно, это отражалось на моем настроении", — цитирует слова Дык Фука "СтарХит".

Пластическая операция позволила певцу по-новому взглянуть на себя.

"Сейчас я искренне доволен своим образом и ни о чем не жалею. Каждый день, просыпаясь, я чувствую радость, глядя в зеркало, — ведь передо мной человек, с которым я в гармонии", — добавил артист.

Несмотря на обретённую внутреннюю гармонию, личная жизнь 29-летнего Дык Фука пока не складывается. Он признаётся, что у него ещё не было серьёзных отношений.

Исполнитель мечтает однажды встретить свою вторую половину и создать крепкую семью, однако работа пока не позволяет полностью посвятить себя партнёру и детям. Он уверен, что в будущем сможет стать заботливым мужем и отцом, просто всему своё время.

Дык Фук уверен, что судьба расставит всё по своим местам, и когда-нибудь он встретит подходящую девушку, с которой захочет провести всю жизнь. По словам певца, она должна будет понять особенности жизни популярного артиста и быть готовой разделить с ним и взлёты, и падения.

К будущей жене Дык Фук не предъявляет строгих требований: его не интересуют ни возраст, ни страна рождения девушки. Для победителя "Интервидения-2025" гораздо важнее внутренние качества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
