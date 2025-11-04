Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний шик: 5 главных правил ношения вельвета, чтобы выглядеть безупречно — готовьтесь к комплиментам
Иллюзия вечной верности рухнула: кошки вообще не тоскуют по людям, а собаки быстро находят замену
Новый препарат против рака: прорыв, который меняет представление о химиотерапии
Ошибка при разогреве, из-за которой вкус клёцок безвозвратно теряется
Газовый гигант меняет карту: зачем ОАЭ понадобился Южный газовый коридор
Цвет, который не надоест даже через 10 лет: простой способ сделать интерьер вечным
Код молодости взломан: главный секрет упругой кожи скрывали на овощной полке
Ниагару теперь можно увидеть с высоты: как водопад превратили в виртуальный полёт над стихией
Бегонии могут жить годами: секреты зимовки, чтобы они радовали вас весной

Ани Лорак тратит на помидоры баснословные суммы: зачем певица переплачивает за еду

3:10
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак вновь оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за новых песен или концертов. Поводом для обсуждения стала история о том, как артистка купила помидоры за четыре тысячи рублей за килограмм. Для многих поклонников эта сумма показалась запредельной, но сама певица, похоже, не видит в этом ничего удивительного: она давно известна своим внимательным отношением к питанию и внешнему виду.

Ани Лорак
Фото: flickr.com by Daniel Kruczynski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ани Лорак

Еда как инвестиция в здоровье

Лорак не раз подчёркивала, что качество продуктов для неё - приоритет. По словам людей из её окружения, певица принципиально выбирает только органические продукты и часто заказывает их из-за границы. Помощница артистки в беседе с Telegram-каналом "Свита короля" отметила, что Лорак не экономит на еде, ведь от этого напрямую зависит самочувствие.

"Я не понимаю, что вас удивляет? Человек просто следит за своим здоровьем. Поэтому и покупаются лучшие продукты, настоящие фрукты и овощи. К сожалению, у нас с этим проблемы. Не продукты, а сплошная химия без вкуса", — поделилась женщина.

Помощница также добавила, что певица может позволить себе покупать продукты премиум-класса, ведь гастроли и плотный график требуют особого подхода к питанию. Даже обычные овощи Ани предпочитает приобретать в проверенных фермерских хозяйствах, где соблюдаются стандарты органического земледелия.

Почему дорогие овощи — не каприз

Специалисты по питанию отмечают, что цена на продукты часто связана с условиями их выращивания и транспортировки. Органические фрукты и овощи стоят дороже, потому что при их производстве не используют химические удобрения и пестициды. Кроме того, такие продукты быстро портятся, а значит, требуют особой упаковки и хранения.

Для артистов вроде Лорак это особенно важно — постоянные перелёты, смена климата и стрессы отражаются на коже и фигуре. Поэтому контроль над рационом становится частью профессиональной подготовки.

Многие звёзды шоу-бизнеса также придерживаются похожего подхода: одни выращивают зелень и ягоды в домашних теплицах, другие подписаны на сервисы доставки фермерских продуктов.

Рацион певицы: без ужинов и без компромиссов

Ещё раньше Ани Лорак призналась, что отказалась от ужинов ради стройности. По её словам, после трёх часов дня она старается ничего не есть, ограничиваясь яблоком или морковью. Такой режим помогает поддерживать фигуру и не перегружать организм вечером.

Этот подход близок к популярной методике интервального голодания, когда последний приём пищи происходит за 6—8 часов до сна. Впрочем, диетологи предупреждают: такая система требует контроля, чтобы не допустить дефицита витаминов. Певица компенсирует это комплексами БАДов и свежими овощами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Последние материалы
Бегонии могут жить годами: секреты зимовки, чтобы они радовали вас весной
Авиаколлапс надвигается? Шатдаун правительства США может обернуться транспортным кошмаром
Чайник засияет без химии: природное средство, о котором не рассказывают производители
Любовь Успенская установила странное правило для гастролей: секрет, который скрывает её дочь
Не гонитесь за скоростью: что такое медленный бег и правда ли он полезен для здоровья
Цена красоты: как дешёвая тушь может стоить вам здоровья — 6 опасных ингредиентов
Соседи не поверят: простой предмет в доме, который спасает машину от угона
Главное блюдо — атмосфера: романтический ужин становится историей, если всё сделать с любовью
В пещере под Алтаем спали не только денисовцы: теперь ясно, кто приходил к ним ночью
Когда тренер не нужен: как взять тело под контроль и не сорваться на старте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.