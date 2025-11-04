Ани Лорак тратит на помидоры баснословные суммы: зачем певица переплачивает за еду

Певица Ани Лорак вновь оказалась в центре внимания — и на этот раз не из-за новых песен или концертов. Поводом для обсуждения стала история о том, как артистка купила помидоры за четыре тысячи рублей за килограмм. Для многих поклонников эта сумма показалась запредельной, но сама певица, похоже, не видит в этом ничего удивительного: она давно известна своим внимательным отношением к питанию и внешнему виду.

Фото: flickr.com by Daniel Kruczynski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Еда как инвестиция в здоровье

Лорак не раз подчёркивала, что качество продуктов для неё - приоритет. По словам людей из её окружения, певица принципиально выбирает только органические продукты и часто заказывает их из-за границы. Помощница артистки в беседе с Telegram-каналом "Свита короля" отметила, что Лорак не экономит на еде, ведь от этого напрямую зависит самочувствие.

"Я не понимаю, что вас удивляет? Человек просто следит за своим здоровьем. Поэтому и покупаются лучшие продукты, настоящие фрукты и овощи. К сожалению, у нас с этим проблемы. Не продукты, а сплошная химия без вкуса", — поделилась женщина.

Помощница также добавила, что певица может позволить себе покупать продукты премиум-класса, ведь гастроли и плотный график требуют особого подхода к питанию. Даже обычные овощи Ани предпочитает приобретать в проверенных фермерских хозяйствах, где соблюдаются стандарты органического земледелия.

Почему дорогие овощи — не каприз

Специалисты по питанию отмечают, что цена на продукты часто связана с условиями их выращивания и транспортировки. Органические фрукты и овощи стоят дороже, потому что при их производстве не используют химические удобрения и пестициды. Кроме того, такие продукты быстро портятся, а значит, требуют особой упаковки и хранения.

Для артистов вроде Лорак это особенно важно — постоянные перелёты, смена климата и стрессы отражаются на коже и фигуре. Поэтому контроль над рационом становится частью профессиональной подготовки.

Многие звёзды шоу-бизнеса также придерживаются похожего подхода: одни выращивают зелень и ягоды в домашних теплицах, другие подписаны на сервисы доставки фермерских продуктов.

Рацион певицы: без ужинов и без компромиссов

Ещё раньше Ани Лорак призналась, что отказалась от ужинов ради стройности. По её словам, после трёх часов дня она старается ничего не есть, ограничиваясь яблоком или морковью. Такой режим помогает поддерживать фигуру и не перегружать организм вечером.

Этот подход близок к популярной методике интервального голодания, когда последний приём пищи происходит за 6—8 часов до сна. Впрочем, диетологи предупреждают: такая система требует контроля, чтобы не допустить дефицита витаминов. Певица компенсирует это комплексами БАДов и свежими овощами.