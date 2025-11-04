Любовь Успенская установила странное правило для гастролей: секрет, который скрывает её дочь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская установила новые правила для своих концертов: теперь она соглашается на частные выступления только в сопровождении дочери Татьяны Плаксиной. Такое требование артистка включила в обновлённый гастрольный райдер. По данным Life.ru, за 45-минутное шоу 71-летняя звезда берёт не менее 5 миллионов рублей, а все организационные вопросы решаются через стороннюю фирму, поскольку её индивидуальный предприниматель в России ликвидирован.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Любовь Успенская

Семейный дуэт на гастролях

После переезда дочери в Израиль Успенская решила не расставаться с ней надолго. Теперь Татьяна Плаксина сопровождает мать на всех концертах и мероприятиях. В райдере артистки отдельным пунктом указано размещение для дочери в формате Ultra All Inclusive — с питанием, сервисом и проживанием уровня люкса. Певица объясняет это тем, что рядом с близким человеком ей проще выступать и восстанавливаться после поездок.

Кроме того, Успенская путешествует вместе со своей собакой, которую считает полноценным членом семьи. Даже во время гастролей артистка не расстаётся с питомцем: для него организаторы обязаны предусмотреть комфортные условия.

Особые условия для звезды

Любовь Залмановна, как отмечают организаторы, всегда требует проживание не ниже уровня президентского люкса. В номере должно быть несколько спален, а также отдельная зона отдыха. Гримёрку певицы готовят заранее — туда обязательно приносят полотенца определённого цвета, напитки, лёгкие закуски и алкоголь.

После концерта артистка предпочитает отдыхать в одиночестве: в райдере прописано, что заходить к ней после выступления запрещено. Это правило она объясняет необходимостью сохранять энергию и восстанавливаться после эмоциональной нагрузки.

Сколько стоит праздник с Любовью Успенской

Стоимость участия певицы в частном мероприятии начинается от пяти миллионов рублей за 45 минут. В эту сумму не входят расходы на транспорт, проживание, питание и услуги сопровождающих. Несмотря на внушительный гонорар, заказы продолжают поступать — артистка остаётся востребованной у состоятельных клиентов, предпочитающих живое исполнение хитов "К единственному нежному", "Кабриолет" и "По полюшку".

Музыкальные промоутеры отмечают, что подобный уровень цен для артистов первой величины вполне обычен. К примеру, корпоративные гонорары Аллы Пугачёвой или Филиппа Киркорова ранее достигали схожих сумм, а в отдельных случаях даже превышали их.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
