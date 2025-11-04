Евгения Медведева призналась, что потеряла себя: что стало переломным моментом в карьере фигуристки

2:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о своей неудаче на Олимпиаде.

Фото: ВК-аккаунт Евгении Медведевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фигуристка Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию призналась, что уже в сезоны после Олимпиады осознавала: вряд ли ей удастся вернуться к прежней форме. Спортсменка впервые откровенно рассказала, какой момент стал переломным в её карьере.

"У меня не получилось себя сохранить, говорю именно про послеолимпийские сезоны, это 2019-2020 год, где я взяла бронзу чемпионата мира. Но для меня это все равно уже было недостаточно. Когда ты двукратная чемпионка мира и выходишь, берешь бронзу, и все говорят тебе: "Круто!" Ну а ты третий", — поделилась Евгения в беседе с тренером Максима Транькова в подкасте "Произвольная программа"

Серьёзное давление на Медведеву оказывали и ожидания окружающих. После Олимпиады фигуристка решилась сменить тренерский штаб, что вызвало шквал критики. Недоброжелатели считали, что именно переход к канадскому наставнику Брайану Орсеру стал причиной того, что Медведева "загубила" карьеру.

"Я себя потеряла и не нашла", — призналась звезда спорта.

По словам Медведевой, ей было непросто справиться с последствиями травм и эмоционального истощения. Возвращение к спорту требовало колоссальных усилий, и в какой-то момент она поняла: пора поставить точку. Сейчас фигуристка убеждена, что приняла верное решение и не жалеет о завершении карьеры именно тогда.

Сегодня Евгения активно участвует в ледовых шоу и строит медийную карьеру. Личная жизнь спортсменки также складывается удачно — она счастлива в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Мужчине приходится смиряться с тем, что его возлюбленную везде узнают.

Сам Ильдар утверждает, что это его не напрягает.

"Мне даже иногда приятно сфотографировать её с поклонниками. Я всё понимаю и спокойно отношусь к этому", — отметил он.

В отношениях с хореографом Евгения вернулась к прежней спортивной диете. Как артист Большого театра, Ильдар вынужден соблюдать строгий распорядок дня и питания, а Медведева старается подстраиваться под партнёра.