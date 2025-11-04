Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США в ловушке деиндустриализации: почему усилия Трампа по созданию рабочих мест обречены на провал
Молодость уходит через ладони: руки стареют быстрее лица, и вы даже не замечаете этого
Цветёт, пока другие спят: один осенний приём продлевает жизнь гортензии на годы
Астероид приближается: человечеству предстоит выбрать — ядерный взрыв или космический риск
Элементарная замена лампочки в потолке грозит катастрофой: что все делают не так
Бензин стареет быстрее, чем кажется: почему горючее в баке превращается в проблему
Вы думаете, кошки не скучают? Вот что они чувствуют, когда остаются одни дома
Каждый грамм — шаг к энергии: почему вес не растёт, даже если вы много едите
Картофельные оладьи: один простой трюк сделает их незабываемыми

Евгения Медведева призналась, что потеряла себя: что стало переломным моментом в карьере фигуристки

2:23
Шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о своей неудаче на Олимпиаде.

Фигуристка Евгения Медведева
Фото: ВК-аккаунт Евгении Медведевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигуристка Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию призналась, что уже в сезоны после Олимпиады осознавала: вряд ли ей удастся вернуться к прежней форме. Спортсменка впервые откровенно рассказала, какой момент стал переломным в её карьере.

"У меня не получилось себя сохранить, говорю именно про послеолимпийские сезоны, это 2019-2020 год, где я взяла бронзу чемпионата мира. Но для меня это все равно уже было недостаточно. Когда ты двукратная чемпионка мира и выходишь, берешь бронзу, и все говорят тебе: "Круто!" Ну а ты третий", — поделилась Евгения в беседе с тренером Максима Транькова в подкасте "Произвольная программа"

Серьёзное давление на Медведеву оказывали и ожидания окружающих. После Олимпиады фигуристка решилась сменить тренерский штаб, что вызвало шквал критики. Недоброжелатели считали, что именно переход к канадскому наставнику Брайану Орсеру стал причиной того, что Медведева "загубила" карьеру.

"Я себя потеряла и не нашла", — призналась звезда спорта.

По словам Медведевой, ей было непросто справиться с последствиями травм и эмоционального истощения. Возвращение к спорту требовало колоссальных усилий, и в какой-то момент она поняла: пора поставить точку. Сейчас фигуристка убеждена, что приняла верное решение и не жалеет о завершении карьеры именно тогда.

Сегодня Евгения активно участвует в ледовых шоу и строит медийную карьеру. Личная жизнь спортсменки также складывается удачно — она счастлива в отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Мужчине приходится смиряться с тем, что его возлюбленную везде узнают.

Сам Ильдар утверждает, что это его не напрягает.

"Мне даже иногда приятно сфотографировать её с поклонниками. Я всё понимаю и спокойно отношусь к этому", — отметил он.

В отношениях с хореографом Евгения вернулась к прежней спортивной диете. Как артист Большого театра, Ильдар вынужден соблюдать строгий распорядок дня и питания, а Медведева старается подстраиваться под партнёра.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Авто
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Пейте правильно — и тонометр покажет меньше: какие соки побеждают в битве за здоровые сосуды
Пенка поднимается — а осадок исчезает: как приготовить идеальный кофе в турке
Брови решают судьбу лица: один неверный щипок — и взгляд теряет характер
Где работу найти легко, а где придётся постараться: анализ рынка труда в России
Багажник трещит по швам, а места всё нет: простое решение вернёт порядок за минуту
Карта будущего затопления: какие российские города исчезнут, если лёд Антарктиды рухнет
Баклажанные кочевники: вот как переселенцы в кегах захватывают дачные участки
Арктика живёт за счёт хищника: белый медведь оказался не убийцей, а кормильцем северных земель
Съел — и пожалел: 7 утренних привычек, от которых страдает пищеварение
Евгения Медведева призналась, что потеряла себя: что стало переломным моментом в карьере фигуристки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.