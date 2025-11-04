Жду ответочку: Ксения Собчак рассказала о необычной семейной традиции

Журналистка Ксения Собчак рассказала, какая семейная традиция сложилась в её браке с режиссёром Константином Богомоловым.
Звезда опубликовала фотографии с юбилея супруга.
"У нас с мужем как-то сама собой образовалась отличная традиция — мы друг другу организовываем праздники. Юбилей 50 лет Костя не хотел справлять вообще", — написала под фото Ксения.
Она отметила, что мероприятие получилось душевным. Она призналась, что ждёт "ответочку" к своему дню рождения.
В июле 2025 года Константин Богомолов отпраздновал свой 50-летний юбилей. Организацией торжества занялась его жена Ксения Собчак.
Вместо традиционного ужина в элитном заведении она подготовила для постановщика театральный капустник с названием "Перемываем Косте". Друзья и родственники показывали короткие юмористические сценки и высказывали свои поздравления юбиляру. Среди выступающих был и восьмилетний Платон — сын Собчак от предыдущего брака. Сама Ксения взяла на себя роль ведущей мероприятия.
Гостей радовали приглашённые исполнители, а также их ждал великолепный праздничный стол.
