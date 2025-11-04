Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они пережили всё, кроме нас: человек стал катастрофой, которой не смогли избежать акулы
Болит бок во время пробежки? Вот что помогает избавиться от спазма за минуты
Цветы умирают от заботы: привычки, которые превращают ваш подоконник в кладбище растений
Эти ягоды работают как природный ботокс: возвращают коже упругость и защищают от старения
Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети
Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить
Пляж за окном: как оформить участок в морском стиле без лишнего китча
Тепло с пользой: чай и кофе превращаются в источник энергии, если добавить правильные вещи
Медленный метаболизм не виноват: скрытая причина, почему вес стоит, даже если вы всё делаете правильно

Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы

1:59
Шоу-бизнес

Актриса Мила Йовович поздравила свою дочь Эвер Андерсон с совершеннолетием, отметив 18-летие наследницы тёплыми словами.

Актриса Мила Йовович с дочерью
Фото: Инстаграм Милы Йовович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Мила Йовович с дочерью

Звезда фильма "Пятый элемент" восхищается тем, какой умной, талантливой, жизнерадостной, необычайно креативной и красивой стала её дочь. Йовович подчёркивает, что испытывает огромную гордость за ту молодую женщину, в которую Эвер превратилась.

По словам Милы, ещё несколько лет назад она не могла представить, что её дочь вырастет такой мощной и вдохновляющей личностью. Эвер усердно занимается учёбой, готовится к поступлению на более высокий уровень образования в Лондоне, много читает и проявляет себя как одарённая начинающая писательница.

Мила отмечает, что актёрский талант Эвер был заметен с самого раннего детства. Девушка серьёзно развивает его — годами учится и проходит многочисленные кастинги. Звезда подчёркивает трудолюбие дочери, её стремление постоянно совершенствовать себя.

Актриса признаётся, что невероятно гордится достижениями Эвер и тем, как та принимает свои неудачи. Йовович нежно называет дочь мудрой не по годам и одновременно самым весёлым человеком.

Мила подчёркивает, что вся семья безусловно поддерживает Эвер, независимо от обстоятельств, решений и жизненных этапов. По словам актрисы, рядом с близкими дочь всегда может чувствовать себя в безопасности, оставаться собой, выражать любые мысли и быть тем, кем хочет. Семья всегда предоставит ей свободу для самореализации и личностного роста.

"Люблю тебя, моё огненное солнце", — написала Йовович под фото с наследницей.

Ранее Мила Йовович расхвалила своего мужа, режиссёра Пола Андерсона в 16-ю годовщину их свадьбы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Последние материалы
Ритуал вместо шампуня: древний способ мытья волос удивил даже парикмахеров
Акционеры Tesla в замешательстве: компенсация в триллион долларов — стоит ли игра свеч
Гул, который невозможно заглушить: жители Невады напуганы мистическими звуками в каньонах
Музыка как защита мозга: новое исследование показало, как простая привычка снижает риск деменции
Эта машина улыбается слишком широко: вот когда идеальное состояние — сигнал тревоги
Королевская трава без короны: как базилик тихо завоевал каждый подоконник России
Пушистая элита 2025: какие породы стали новой валютой любви и лайков
Забудьте о холодильнике: этот маринад сохранит мясо свежим и нежным
Вода льётся — деньги уходят: 5 ошибок на кухне, из-за которых вы переплачиваете каждый месяц
Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.