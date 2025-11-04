Мила Йовович восхищается 18-летней дочерью: какие таланты проявились у звёздной наследницы

Актриса Мила Йовович поздравила свою дочь Эвер Андерсон с совершеннолетием, отметив 18-летие наследницы тёплыми словами.

Актриса Мила Йовович с дочерью

Звезда фильма "Пятый элемент" восхищается тем, какой умной, талантливой, жизнерадостной, необычайно креативной и красивой стала её дочь. Йовович подчёркивает, что испытывает огромную гордость за ту молодую женщину, в которую Эвер превратилась.

По словам Милы, ещё несколько лет назад она не могла представить, что её дочь вырастет такой мощной и вдохновляющей личностью. Эвер усердно занимается учёбой, готовится к поступлению на более высокий уровень образования в Лондоне, много читает и проявляет себя как одарённая начинающая писательница.

Мила отмечает, что актёрский талант Эвер был заметен с самого раннего детства. Девушка серьёзно развивает его — годами учится и проходит многочисленные кастинги. Звезда подчёркивает трудолюбие дочери, её стремление постоянно совершенствовать себя.

Актриса признаётся, что невероятно гордится достижениями Эвер и тем, как та принимает свои неудачи. Йовович нежно называет дочь мудрой не по годам и одновременно самым весёлым человеком.

Мила подчёркивает, что вся семья безусловно поддерживает Эвер, независимо от обстоятельств, решений и жизненных этапов. По словам актрисы, рядом с близкими дочь всегда может чувствовать себя в безопасности, оставаться собой, выражать любые мысли и быть тем, кем хочет. Семья всегда предоставит ей свободу для самореализации и личностного роста.

"Люблю тебя, моё огненное солнце", — написала Йовович под фото с наследницей.

