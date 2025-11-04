Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет чистой кожи без пилингов: как работает распаривание лица и почему оно эффективно
Огненный Дракон на орбите: Солнце в молодости оказалось не убийцей, а созидателем
Экстренная операция: кого первым увидела Юлия Барановская после пробуждения
Пышные листья — полный кошелёк: в чём магия замиокулькаса и как её не разрушить
Забудьте про аптечку: 3 травяных чая, которые вернут вам комфорт и наладят пищеварение
Ремень спасает жизнь, но калечит кузов: как привычка водителей портит машину
Секрет идеального отпуска найден: почему умные туристы выбирают Гоа именно в ноябре
Скол на плитке — это приговор: как спасти кафель, не начиная грязный ремонт
Не просто любовь: что происходит в мозге собаки, когда она чувствует запах хозяина

Секретный роман или просто шутка? Полина Диброва делится фото с темнокожим знакомым в Африке

1:32
Шоу-бизнес

Блогер Полина Диброва интригует кадрами с африканцем.

Блогер Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Полина Диброва

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва продолжает подогревать интерес к своему путешествию, публикуя любопытные кадры с отдыха в Африке. Сейчас она находится там вместе с сыновьями и активно делится впечатлениями через фото и видео. Во время одной из прогулок по саванне звезда познакомилась с харизматичным темнокожим мужчиной и сделала с ним смешное селфи.

"Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!" — сопроводила она кадр шутливой фразой с намёком.

Подписчики моментально уловили иронию — новый знакомый, как и нынешний партнер Полины, бизнесмен Роман Товстик, оказался полностью лысым.

Однако уже на следующий день Полина намекнула, что романтического продолжения ждать не приходится. Оказалось, что у африканца лишь трое детей — две дочери и сын.

"Ребята, вот и ответ. Не подходит мне Макс, увы. Еду домой", — объяснила блогер.

Разрыв Дибровых стал громким событием: их семейный союз разрушился после того, как Полина завязала отношения с давним другом семьи — 50-летним предпринимателем. Ради новой возлюбленной мужчина бросил супругу Елену Товстик и шестерых наследников.

Полина предпочитает не обсуждать свои отношения с бизнесменом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Домашние животные
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Плоский живот без планки и кручений: 6 движений, которые работают, даже если вы устали
Энергетический коллапс не за горами: почему санкции ЕС против СПГ опаснее, чем кажется
Окно нараспашку — и грибок аплодирует: как мы сами создаём дом мечты для плесени
Коса редеет, а стресс растёт: почему волосы выпадают и как остановить процесс
Грузовик щебня готов: как депутат Госдумы РФ намерен уничтожить спутники Илона Маска Starlink
Педаль уходит в пол, а машина несётся: как поступать, если тормоза отказали на скорости
Улыбка тускнеет, а кожа страдает: всё из-за того, что вы забываете об одной детали
Метеорит заговорил спустя столетие: редкий минерал помог понять рождение Солнечной системы
Запах из духовки, от которого вся семья сбегается к столу: идеальная индейка с картошкой
Они не исчезли, а затаились: куда уходит армия насекомых, когда наступает мороз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.