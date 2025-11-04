Секретный роман или просто шутка? Полина Диброва делится фото с темнокожим знакомым в Африке

Блогер Полина Диброва интригует кадрами с африканцем.
Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва продолжает подогревать интерес к своему путешествию, публикуя любопытные кадры с отдыха в Африке. Сейчас она находится там вместе с сыновьями и активно делится впечатлениями через фото и видео. Во время одной из прогулок по саванне звезда познакомилась с харизматичным темнокожим мужчиной и сделала с ним смешное селфи.
"Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая прическа!" — сопроводила она кадр шутливой фразой с намёком.
Подписчики моментально уловили иронию — новый знакомый, как и нынешний партнер Полины, бизнесмен Роман Товстик, оказался полностью лысым.
Однако уже на следующий день Полина намекнула, что романтического продолжения ждать не приходится. Оказалось, что у африканца лишь трое детей — две дочери и сын.
"Ребята, вот и ответ. Не подходит мне Макс, увы. Еду домой", — объяснила блогер.
Разрыв Дибровых стал громким событием: их семейный союз разрушился после того, как Полина завязала отношения с давним другом семьи — 50-летним предпринимателем. Ради новой возлюбленной мужчина бросил супругу Елену Товстик и шестерых наследников.
Полина предпочитает не обсуждать свои отношения с бизнесменом.
