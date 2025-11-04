Экстренная госпитализация: что случилось с сыном Плющенко и Рудковской на льду

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

12-летнего наследника фигуриста Евгения Плющенко экстренно госпитализировали после его номера в ледовом шоу.

Фото: ВК-аккаунт Александра Плющенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фигурист Александр Плющенко

Накануне выхода на лёд, посвященного дню рождения отца, юный фигурист Александр Плющенко чувствовал себя крайне плохо, однако всё же сделал прокат.

После завершения выступления ребёнку потребовалась медицинская помощь — его увезли в больницу на машине скорой помощи.

"У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой", — объяснил Евгений.

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко являются супругами с 2009 года. Спустя восемь лет, в 2017-м, пара прошла обряд венчания в храме.

У звездной четы двое общих наследников: Александр — появился на свет 6 января 2013 года и Арсений — родился 25 сентября 2020-го; малыша выносила суррогатная мать.

Также у фигуриста есть сын Егор от предыдущего союза. У Яны есть сын Николай (родился в 2002 году) и приёмный ребенок Андрей (2001 года рождения).

Весной 2024 года в СМИ появилась информация, что пара рассматривает возможность расширения семьи и мечтает о девочке.