Экстренная госпитализация: что случилось с сыном Плющенко и Рудковской на льду

12-летнего наследника фигуриста Евгения Плющенко экстренно госпитализировали после его номера в ледовом шоу.
Накануне выхода на лёд, посвященного дню рождения отца, юный фигурист Александр Плющенко чувствовал себя крайне плохо, однако всё же сделал прокат.
После завершения выступления ребёнку потребовалась медицинская помощь — его увезли в больницу на машине скорой помощи.
"У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой", — объяснил Евгений.
Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко являются супругами с 2009 года. Спустя восемь лет, в 2017-м, пара прошла обряд венчания в храме.
У звездной четы двое общих наследников: Александр — появился на свет 6 января 2013 года и Арсений — родился 25 сентября 2020-го; малыша выносила суррогатная мать.
Также у фигуриста есть сын Егор от предыдущего союза. У Яны есть сын Николай (родился в 2002 году) и приёмный ребенок Андрей (2001 года рождения).
Весной 2024 года в СМИ появилась информация, что пара рассматривает возможность расширения семьи и мечтает о девочке.
