Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подержанные авто, которые живут дольше новых: вторичный рынок превратился в клуб долгожителей
Дык Фук после пластики: как операция изменила жизнь победителя Интервидения навсегда
Растения чувствуют место лучше нас: как найти для них идеальный уголок в саду
Луна идёт на сближение: 5 ноября небо вспыхнет светом суперлуния — настоящее космическое шоу
Омолаживающие стрижки, которые творят чудеса: как выбрать идеальный стиль после 60
Кошачий медведь с ароматом попкорна: зверь, которого природа собрала из противоречий
Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды
Юрия Лозу бесит лицемерие жюри: почему восторг судей на ТВ-шоу — это просто театр
Паспорт исчез за день до вылета — что делать, чтобы всё-таки не отменять поездку

Экстренная госпитализация: что случилось с сыном Плющенко и Рудковской на льду

1:35
Шоу-бизнес

12-летнего наследника фигуриста Евгения Плющенко экстренно госпитализировали после его номера в ледовом шоу.

Фигурист Александр Плющенко
Фото: ВК-аккаунт Александра Плющенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигурист Александр Плющенко

Накануне выхода на лёд, посвященного дню рождения отца, юный фигурист Александр Плющенко чувствовал себя крайне плохо, однако всё же сделал прокат.

После завершения выступления ребёнку потребовалась медицинская помощь — его увезли в больницу на машине скорой помощи.

"У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой", — объяснил Евгений.

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко являются супругами с 2009 года. Спустя восемь лет, в 2017-м, пара прошла обряд венчания в храме.

У звездной четы двое общих наследников: Александр — появился на свет 6 января 2013 года и Арсений — родился 25 сентября 2020-го; малыша выносила суррогатная мать.

Также у фигуриста есть сын Егор от предыдущего союза. У Яны есть сын Николай (родился в 2002 году) и приёмный ребенок Андрей (2001 года рождения).

Весной 2024 года в СМИ появилась информация, что пара рассматривает возможность расширения семьи и мечтает о девочке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Новости спорта
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Домашние животные
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Растения чувствуют место лучше нас: как найти для них идеальный уголок в саду
Луна идёт на сближение: 5 ноября небо вспыхнет светом суперлуния — настоящее космическое шоу
Омолаживающие стрижки, которые творят чудеса: как выбрать идеальный стиль после 60
Кошачий медведь с ароматом попкорна: зверь, которого природа собрала из противоречий
Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды
Юрия Лозу бесит лицемерие жюри: почему восторг судей на ТВ-шоу — это просто театр
Паспорт исчез за день до вылета — что делать, чтобы всё-таки не отменять поездку
Роботы-пылесосы бессильны: почему старомодный веник незаменим даже в XXI веке
Из диванной лентяйки — в цирковую звезду: трюки, которые кошки могут освоить за неделю
В зимнюю стужу не замёрзнете — как правильно перевести окна в зимний режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.