Бросился на новые территории: какой компромат на популярного артиста получил Садальский

Актёр Станислав Садальский заявил, что у него в руках оказался компромат на некого популярного артиста. Он готов пустить в ход скандальные сведения.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что ему прислали некие сведения, который порочат имя одного артиста, имя которого начинается на букву А.
Он опубликовал портрет звезды с заретушированными глазами. В портрете без труда можно узнать участника шоу "Голос", певца Акмаля.
"Говорят о его непорядочности и о том, что он ещё и кидала", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Артист отметил, что приславшие ему информацию люди собираются жаловаться на певца телеведущему Андрею Малахову и блогеру Антону Суворкину.
"Мне теперь понятно — почему А…, бросился с концертами на новые территории. Ждём продолжения", — высказался Садальский.
Ранее сообщалось, что Казахстане отменяют выступления певца Акмаля после истории с подарком поклонницы. Роковым для артиста стал подаренный поклонницей презент в сине-жёлтом цвете.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".