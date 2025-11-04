Бросился на новые территории: какой компромат на популярного артиста получил Садальский

Актёр Станислав Садальский заявил, что у него в руках оказался компромат на некого популярного артиста. Он готов пустить в ход скандальные сведения.

Фото: ВК-аккаунт Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что ему прислали некие сведения, который порочат имя одного артиста, имя которого начинается на букву А.

Он опубликовал портрет звезды с заретушированными глазами. В портрете без труда можно узнать участника шоу "Голос", певца Акмаля.

"Говорят о его непорядочности и о том, что он ещё и кидала", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Артист отметил, что приславшие ему информацию люди собираются жаловаться на певца телеведущему Андрею Малахову и блогеру Антону Суворкину.

"Мне теперь понятно — почему А…, бросился с концертами на новые территории. Ждём продолжения", — высказался Садальский.

Ранее сообщалось, что Казахстане отменяют выступления певца Акмаля после истории с подарком поклонницы. Роковым для артиста стал подаренный поклонницей презент в сине-жёлтом цвете.