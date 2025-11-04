Певица Максим в шоке от татуировки с её фото: как певица отреагировала на поступок фаната

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Шоу-бизнес

Певица Максим эмоционально оценила татуировку поклонника с её портретом.

Певица Максим
Фото: Инстаграм певицы Максим by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Максим

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в социальных сетях кадры, на которых она встречается с фанатом, набившим на своей руке татуировку с портретом певицы.

"Вы же взрослый человек. Как красиво! Была бы я сейчас такая красивая", — отреагировала звезда.

"Вы всегда прекрасны", — ответил поклонник

"Вы не будете это стирать?" — поинтересовалась Максим.

"Нет", — заверил фанат.

Несколько лет назад в беседе для программы телеведущего Бориса Корчевникова "Судьба человека" Максим призналась, что планировала вступить в брак с одним из своих поклонников, который сделал ей предложение.

По словам исполнительницы, такое решение было связано с тяжёлым периодом в её жизни: она столкнулась с серьёзными проблемами, связанными с алкоголем и эмоциональным состоянием, после утраты ребёнка на позднем сроке беременности.

Артистка отказалась называть имя поклонника и подчеркнула, что не желает раскрывать его личность, поскольку он ведёт предпринимательскую деятельность, а лишнее внимание со стороны общественности может негативно отразиться на нём.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
