Секретная помолвка Мадонны: кто этот загадочный избранник певицы

67-летняя певица Мадонна тайно обручилась с 29-летним футболистом

Певица Мадонна

СМИ узнали, что американская звезда незаметно для публики заключила помолвку со своим молодым партнером Акимом Моррисом. Спортсмен значительно моложе всемирно известной артистки — ему всего 29 лет.

Известно, что пара поддерживала отношения на протяжении нескольких последних лет, и их роман неоднократно становился предметом обсуждений в социальных сетях. Одни поклонники радовались активной личной жизни звезды, однако другие встретили новости скептически, предположив, что новый возлюбленный певицы — обычный альфонс, стремящийся получить популярность рядом с знаменитой избранницей.

По словам инсайдера, приближенного к окружению пары, футболист относится к исполнительнице "лучше, чем кто-либо другой", бережёт её и дарит ощущение стабильности. Отмечается, что их отношения лишены резких эмоциональных перепадов: они спокойно наслаждаются временем друг с другом. Тем не менее источник отметил, что артистка, вероятно, планирует заключить брачный контракт — на случай непредвиденных событий.

"Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, так что никаких противоречий по этому поводу нет", — сообщил инсайдер.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Мадонна почти определилась с местом проведения торжества, однако точная дата пока не утверждена. Среди рассматриваемых локаций — Италия, Португалия и её роскошная резиденция в Ист-Хэмптоне. При этом певица хочет устроить камерное торжество — только для самых близких, без лишней огласки, представителей прессы и вспышек камер.

Напомним, еще в мае этого года Мадонну увидели на вечеринке по случаю 29-летия Морриса. Для выхода артистка выбрала телесный бюстгальтер, полупрозрачную серую блузу, атласные брюки и солнечные очки. Образ она дополнила крупными кольцами-серьгами, браслетами и цепочками.

Несмотря на энергичность и активный образ жизни, в 2023 году у певицы возникли серьёзные проблемы со здоровьем: её нашли без сознания в квартире в Нью-Йорке. Артистку срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали тяжелую бактериальную инфекцию, представлявшую угрозу для жизни.

"Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня", — говорила Мадонна, вспоминая этот тяжелый период.

Из-за болезни ей пришлось отменить мировой гастрольный тур, однако позже артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.