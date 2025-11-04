Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Питомец, который видит невидимое: странные реакции собак, объясняемые лишь одной теорией
Стена, длиннее китайской, но о ней забыли: кто и зачем построил загадочное чудо Сибири
Яркие эмоции: как Стриженова поддержала вышедшую на сцену после инсульта солистку группы Город 312
Зелёная маска сползла: гибриды показали зубы и оказались грязнее бензиновых монстров
Не стирать следы времени, а дружить с ними: почему здоровое старение стало главным beauty-трендом
Неожиданный лидер подиумов: этот цвет вытеснил беж и серый из осеннего гардероба
Дом без насекомых за один день: природная защита, безопасная для детей и животных
Проверено в дороге: 5 мелочей, которые очень спасают в поездках и командировках

Секретная помолвка Мадонны: кто этот загадочный избранник певицы

3:01
Шоу-бизнес

67-летняя певица Мадонна тайно обручилась с 29-летним футболистом

Певица Мадонна
Фото: Инстаграм певицы Мадонны by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Мадонна

СМИ узнали, что американская звезда незаметно для публики заключила помолвку со своим молодым партнером Акимом Моррисом. Спортсмен значительно моложе всемирно известной артистки — ему всего 29 лет.

Известно, что пара поддерживала отношения на протяжении нескольких последних лет, и их роман неоднократно становился предметом обсуждений в социальных сетях. Одни поклонники радовались активной личной жизни звезды, однако другие встретили новости скептически, предположив, что новый возлюбленный певицы — обычный альфонс, стремящийся получить популярность рядом с знаменитой избранницей.

По словам инсайдера, приближенного к окружению пары, футболист относится к исполнительнице "лучше, чем кто-либо другой", бережёт её и дарит ощущение стабильности. Отмечается, что их отношения лишены резких эмоциональных перепадов: они спокойно наслаждаются временем друг с другом. Тем не менее источник отметил, что артистка, вероятно, планирует заключить брачный контракт — на случай непредвиденных событий.

"Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, так что никаких противоречий по этому поводу нет", — сообщил инсайдер.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе. Мадонна почти определилась с местом проведения торжества, однако точная дата пока не утверждена. Среди рассматриваемых локаций — Италия, Португалия и её роскошная резиденция в Ист-Хэмптоне. При этом певица хочет устроить камерное торжество — только для самых близких, без лишней огласки, представителей прессы и вспышек камер.

Напомним, еще в мае этого года Мадонну увидели на вечеринке по случаю 29-летия Морриса. Для выхода артистка выбрала телесный бюстгальтер, полупрозрачную серую блузу, атласные брюки и солнечные очки. Образ она дополнила крупными кольцами-серьгами, браслетами и цепочками.

Несмотря на энергичность и активный образ жизни, в 2023 году у певицы возникли серьёзные проблемы со здоровьем: её нашли без сознания в квартире в Нью-Йорке. Артистку срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали тяжелую бактериальную инфекцию, представлявшую угрозу для жизни.

"Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня", — говорила Мадонна, вспоминая этот тяжелый период.

Из-за болезни ей пришлось отменить мировой гастрольный тур, однако позже артистка сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Весенний урожай начинается зимой: как сохранить семена живыми до посева
Десерт за копейки, который затмит магазинный: нужны всего 3 простых продукта
Аромат, который живёт всего три дня: тайная жизнь веточек, покоривших 8 Марта
Гигиена сна — личный тренер покоя: когнитивная терапия возвращает естественный сон без таблеток
Зомби эпохи динозавров: паразит, управлявший насекомыми миллионы лет до человечества
Не хуже японцев, дешевле корейцев: 10 китайских машин, которые стали хитом продаж
Неожиданное откровение Матвея Кисляка: он выбрал между Барсой и Реалом
Секретная помолвка Мадонны: кто этот загадочный избранник певицы
Один неверный залив — и зима покажет, кто здесь главный
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.