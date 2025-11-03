Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Curly Girl: мягкий метод, который возвращает кудрям жизнь, эластичность и сияние — без сульфатов и утюжков
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом с жирафа и силой грузовика
Группа крови как личный код: что она способна рассказать о вашем теле и психике
Утильсбор изменит всё: новый расклад наблюдается на рынке подержанных авто
Долина потеряла дом: как жители Блаттена восстанавливают жизнь после схода ледника
Двигатель просит пощады: привычки, за которые машина отплатит вам прямо на трассе
Спрятанный в земле огонь: как правильно разбудить почву, чтобы чеснок дал рекордный урожай
Чёрные пятна ползут по стенам, а потом проникают в лёгкие: как не впустить плесень из балкона в дом
Куриный салат, который полюбили наши бабушки: всего 4 главных ингредиента и вкус, как в сказке

Её дочь нарисовала одиночество: что происходит с Еленой Товстик после скандала с Дибровой

2:53
Шоу-бизнес

Понять, что чувствует человек после распада 22-летнего брака, сложно, тем более когда его личная драма становится достоянием общественности. История Елены Товстик, бывшей жены бизнесмена Романа Товстика, оказалась именно такой — на глазах у подписчиков и журналистов она проходит через сложный период, ставший следствием громкого романа её супруга с Полиной Дибровой.

Стул на поверхности воды
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул на поверхности воды

Отъезд и новые кадры

После череды скандалов Елена Товстик вместе с детьми покинула Россию. В личном блоге она показала, как проводит время за границей: прогулки у моря, игры на песке, детские мастер-классы. На опубликованных снимках — умиротворение и лёгкая грусть, как будто в каждом кадре чувствуется пауза между прошлым и будущим.

Особенно тронуло подписчиков фото картины, которую нарисовала дочь Елены. Девочка изобразила луну и кошку — символ одиночества и тишины.

"Алиса нарисовала, одинокая луна и она в виде кошки. Её состояние души на сегодня", — пояснила Елена Товстик.

Эта фраза стала для многих подтверждением того, как тяжело переживают разлад в семье даже самые маленькие её члены.

Почему брак не выдержал

История Елены и Романа Товстиков длится более двух десятилетий — шестеро детей, общий дом, привычная жизнь, казалось бы, построенная на прочном фундаменте. Однако в один момент всё рухнуло. Поводом стало известие о измене Романа с моделью Полиной Дибровой, которую Елена считала близкой подругой.

Публика узнала о разрыве почти сразу: Елена не стала молчать и открыто рассказала о случившемся. Она не скрывала эмоций, обвиняя в разрушении брака не только мужа, но и женщину, которая, по её словам, "пришла в семью".

Полина Диброва, в свою очередь, заявила, что их отношения с Романом начались уже после того, как супруги отдалились. Модель утверждала, что не разрушала чужую семью, а лишь встретила человека, с которым почувствовала взаимность.

Разводы и новые реалии

Ситуация получила развитие и в другой части этой драмы: супруг Полины, телеведущий Дмитрий Дибров, тоже не остался в стороне. Их развод был оформлен официально 25 сентября. Для пары, долгое время считавшейся одной из самых стабильных в шоу-бизнесе, это стало неожиданностью.

В обществе начались обсуждения: кто кого предал, когда именно начался роман, можно ли оправдать такие отношения. Однако Елена Товстик старается не комментировать лишний раз, предпочитая говорить языком фотографий — моря, закатов, детских рисунков.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Мода, которая вышла боком: любимый снек школьников превращается в химический коктейль
Не повторяйте чужие ошибки: один забытый пункт — и ваш отпуск заканчивается на обочине
Её дочь нарисовала одиночество: что происходит с Еленой Товстик после скандала с Дибровой
За горизонтом — неделя: как россияне адаптируют формат отдыха под бюджет
Сказка о свободе по Шёлковому пути: пара из Бразилии объехала полмира
Причёска, которая держится сама: как добиться объёма и свежести без стайлинга
Ноябрь подарит невероятное зрелище: когда ждать самое яркое суперлуние в этом году
Робот-мойщик окон просто размажет грязь: дело в одной неочевидной фатальной ошибке
Пестициды не прощают спешки: сколько дней нужно, чтобы еда стала безопасной
Сон в движении: как превратить кошачий кошмар на колёсах в путешествие без единого мяу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.