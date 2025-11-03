Её дочь нарисовала одиночество: что происходит с Еленой Товстик после скандала с Дибровой

2:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Понять, что чувствует человек после распада 22-летнего брака, сложно, тем более когда его личная драма становится достоянием общественности. История Елены Товстик, бывшей жены бизнесмена Романа Товстика, оказалась именно такой — на глазах у подписчиков и журналистов она проходит через сложный период, ставший следствием громкого романа её супруга с Полиной Дибровой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул на поверхности воды

Отъезд и новые кадры

После череды скандалов Елена Товстик вместе с детьми покинула Россию. В личном блоге она показала, как проводит время за границей: прогулки у моря, игры на песке, детские мастер-классы. На опубликованных снимках — умиротворение и лёгкая грусть, как будто в каждом кадре чувствуется пауза между прошлым и будущим.

Особенно тронуло подписчиков фото картины, которую нарисовала дочь Елены. Девочка изобразила луну и кошку — символ одиночества и тишины.

"Алиса нарисовала, одинокая луна и она в виде кошки. Её состояние души на сегодня", — пояснила Елена Товстик.

Эта фраза стала для многих подтверждением того, как тяжело переживают разлад в семье даже самые маленькие её члены.

Почему брак не выдержал

История Елены и Романа Товстиков длится более двух десятилетий — шестеро детей, общий дом, привычная жизнь, казалось бы, построенная на прочном фундаменте. Однако в один момент всё рухнуло. Поводом стало известие о измене Романа с моделью Полиной Дибровой, которую Елена считала близкой подругой.

Публика узнала о разрыве почти сразу: Елена не стала молчать и открыто рассказала о случившемся. Она не скрывала эмоций, обвиняя в разрушении брака не только мужа, но и женщину, которая, по её словам, "пришла в семью".

Полина Диброва, в свою очередь, заявила, что их отношения с Романом начались уже после того, как супруги отдалились. Модель утверждала, что не разрушала чужую семью, а лишь встретила человека, с которым почувствовала взаимность.

Разводы и новые реалии

Ситуация получила развитие и в другой части этой драмы: супруг Полины, телеведущий Дмитрий Дибров, тоже не остался в стороне. Их развод был оформлен официально 25 сентября. Для пары, долгое время считавшейся одной из самых стабильных в шоу-бизнесе, это стало неожиданностью.

В обществе начались обсуждения: кто кого предал, когда именно начался роман, можно ли оправдать такие отношения. Однако Елена Товстик старается не комментировать лишний раз, предпочитая говорить языком фотографий — моря, закатов, детских рисунков.