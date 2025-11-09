Алёна Водонаева разоблачает: что стоит за желанием сменить имя – семь шокирующих причин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Сменившая имя модель Алёна Водонаева высмеяла женщин, коверкающих свои имена.

Модель Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Алёна Водонаева

Звезда "Дома-2" обратила внимание на то, что женщины по имени Надежда предпочитают видоизменять своё имя.

"Почему все публичные Нади называют себя Надин? Как нам тогда назвать публичных Галь? Галин? Галин Попец. Галин Скворец", — написала Алёна в своём Telegram-канале.

В мае 2023 года появилась информация, что Водонаева официально изменила имя в документах. Согласно паспорту, она была зарегистрирована как Елена, хотя в повседневной жизни её всегда называли Алёной.

По словам Водонаевой, она решила внести изменения из-за неточности, допущенной сотрудниками ЗАГСа, а также из стремления закрепить официально то имя, под которым её знали и воспринимали окружающие.

Ниже перечислены причины, по которым люди чаще всего меняют свои емена. 

Попытка избежать прошлого окружения. Например, когда человек стремится укрыться от недоброжелателей, преступных элементов или оказался участником программы защиты свидетелей.

Негативные ассоциации с именем. Некоторые меняют своё имя, чтобы больше не связывать себя с определёнными людьми или событиями.

Стремление к новому этапу жизни. Это может происходить после расставания, смены места жительства или серьёзных жизненных перемен.

Этнокультурные причины. Часто человек корректирует имя, чтобы лучше адаптироваться к новой социокультурной среде и гармоничнее в неё вписаться.

Религиозные побуждения. Во многих духовных традициях изменение имени символизирует начало иной жизненной главы или духовного пути.

Уникальные и нестандартные имена. Некоторые сознательно выбирают оригинальные варианты, чтобы выделиться среди других.

Психологический комфорт. Человек может долго ощущать внутренний конфликт между именем, полученным при рождении, и восприятием собственной личности, особенно если оно напоминает о травматичном прошлом или просто не соответствует его самоощущению.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
