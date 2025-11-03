Он дружит с женщинами, а она с мужчинами — нет: Валерия и Пригожин объяснили свои семейные правила

Певица Валерия откровенно рассказала о семейных правилах, которых придерживается в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. В интервью Propusk.tv артистка призналась, что не заводит друзей-мужчин, ведь главный мужчина в её жизни — супруг.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

Дружба между мужчиной и женщиной: взгляд Валерии и Пригожина

Журналисты поинтересовались у пары, верят ли они в существование дружбы между представителями противоположных полов. На этот вопрос Валерия и Пригожин ответили по-разному, что вызвало немалый интерес у зрителей.

Певица рассказала, что её супруг с лёгкостью общается с женщинами, включая коллег и приятельниц, и всегда находит с ними общий язык.

"У Иосифа есть подруги женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе", — отметила Валерия.

Однако сама артистка призналась, что в её окружении мужчин-друзей нет. И не потому, что ей трудно найти общий язык, а потому что Иосиф к таким контактам относится с осторожностью.

"Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф", — заявила Валерия.

Иосиф Пригожин о доверии и границах

Продюсер не стал скрывать, что не доверяет дружеским отношениям жены с мужчинами. Его позиция оказалась категоричной и без обиняков.

"Я мужикам не доверяю, пошли дальше", — добавил Иосиф Пригожин.

Супруги при этом выглядели на видео бодро и были настроены на юмор: чувствовалось, что вопрос они воспринимают как игру, хотя за словами кроется вполне серьёзное отношение к личным границам и доверию.

Семейные принципы и гармония

Валерия не раз подчёркивала, что доверие — основа их брака. По словам певицы, за долгие годы вместе они выстроили особый баланс, где каждому комфортно. Артистка не считает себя ограниченной — напротив, говорит, что именно такая честность и открытость делают их союз крепким.

Как звёздные пары справляются с ревностью

История Валерии и Пригожина — не единственная в мире шоу-бизнеса, когда супруги открыто обсуждают тему ревности и дружбы. Многие звёздные пары признаются, что ключ к спокойствию — в доверии и прозрачности общения.

Некоторые артисты, наоборот, уверены: дружба между мужчиной и женщиной возможна, если обе стороны зрелы и уважают личное пространство партнёра. Но Валерия подчёркивает, что в их семье действует иная формула.