Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дышать свежим воздухом: Мальдивы идут против табачной индустрии
Минус три градуса — и смерть за полчаса: история, после которой вы не оставите питомца в машине
Зимний сюрприз: почему свежевыпавший снег усиливает эффективность солнечных панелей на 15%
Amazon и OpenAI подписали соглашение века: искусственный интеллект получает собственную армию из чипов
Дело не в еде: собака отказывается есть, если улавливает это в поведении хозяина
Забота о теле как продолжение любви к себе: маленькие шаги, которые меняют самочувствие
Не витамин и не кофе: простой перекус, который оживляет память и стирает усталость
Пережитый ужас: игрок Спартака раскрыл секрет нападения на автобус перед игрой
Под покровом инея зреет жизнь: семена ждут свой миг, чтобы прорвать землю насквозь

Он дружит с женщинами, а она с мужчинами — нет: Валерия и Пригожин объяснили свои семейные правила

2:42
Шоу-бизнес

Певица Валерия откровенно рассказала о семейных правилах, которых придерживается в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. В интервью Propusk.tv артистка призналась, что не заводит друзей-мужчин, ведь главный мужчина в её жизни — супруг.

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

Дружба между мужчиной и женщиной: взгляд Валерии и Пригожина

Журналисты поинтересовались у пары, верят ли они в существование дружбы между представителями противоположных полов. На этот вопрос Валерия и Пригожин ответили по-разному, что вызвало немалый интерес у зрителей.

Певица рассказала, что её супруг с лёгкостью общается с женщинами, включая коллег и приятельниц, и всегда находит с ними общий язык.

"У Иосифа есть подруги женщины. Он говорит, что ему в жизни с женщинами всегда легко — и в бизнесе, и в работе", — отметила Валерия.

Однако сама артистка призналась, что в её окружении мужчин-друзей нет. И не потому, что ей трудно найти общий язык, а потому что Иосиф к таким контактам относится с осторожностью.

"Так не работает, в другую сторону. У меня самый большой друг жизни — это Иосиф", — заявила Валерия.

Иосиф Пригожин о доверии и границах

Продюсер не стал скрывать, что не доверяет дружеским отношениям жены с мужчинами. Его позиция оказалась категоричной и без обиняков.

"Я мужикам не доверяю, пошли дальше", — добавил Иосиф Пригожин.

Супруги при этом выглядели на видео бодро и были настроены на юмор: чувствовалось, что вопрос они воспринимают как игру, хотя за словами кроется вполне серьёзное отношение к личным границам и доверию.

Семейные принципы и гармония

Валерия не раз подчёркивала, что доверие — основа их брака. По словам певицы, за долгие годы вместе они выстроили особый баланс, где каждому комфортно. Артистка не считает себя ограниченной — напротив, говорит, что именно такая честность и открытость делают их союз крепким.

Как звёздные пары справляются с ревностью

История Валерии и Пригожина — не единственная в мире шоу-бизнеса, когда супруги открыто обсуждают тему ревности и дружбы. Многие звёздные пары признаются, что ключ к спокойствию — в доверии и прозрачности общения.

Некоторые артисты, наоборот, уверены: дружба между мужчиной и женщиной возможна, если обе стороны зрелы и уважают личное пространство партнёра. Но Валерия подчёркивает, что в их семье действует иная формула.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Авто
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Эхо прошлых мечтаний: драма Мэтт и Мара заставляют зрителей взглянуть в зеркало своей жизни
Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой... — писала газета Охотско-эвенийская правда 4 ноября 1972 года
Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая
Каждая встречная машина — как вспышка: как избавиться от бликов, пока не поздно
Отец Евгения Кунгурова обвиняет вдову в разлуке с внуками: новые подробности трагедии
Хронический кашель и аллергия? Виновник может прятаться под обоями в спальне
Опасения напрасны: как гормональные спреи перестали быть врагом для организма
Он дружит с женщинами, а она с мужчинами — нет: Валерия и Пригожин объяснили свои семейные правила
Массаж лица дома: секрет упругой и сияющей кожи
В пустой комнате кто-то есть: почему кошка всегда замечает нечто невидимое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.