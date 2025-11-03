Отец Евгения Кунгурова обвиняет вдову в разлуке с внуками: новые подробности трагедии

Отец покойного певца Евгения Кунгурова заявил о конфликте с его вдовой Ириной Мелединой. Виктор Кунгуров утверждает, что лишён возможности общаться с внуками — Иваном и Ариадной — с момента смерти сына в апреле 2024 года.

По словам отца артиста, последняя жена негативно влияла на Кунгурова при жизни. Он подробно описал напряжённую атмосферу в семье, сложившуюся после того, как певец перенёс ковид с серьёзными осложнениями.

"Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, кричала: "Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей!"" — рассказал Виктор Кунгуров в программе "Звёзды сошлись".

Сестра артиста Юлия подтвердила, что также лишена контактов с семьёй брата. Конфликт обострился после её попытки убедить Меледину дать Кунгурову время на восстановление здоровья.

Виктор Кунгуров выразил сомнения в официальной версии смерти сына. Он связывает ухудшение психического состояния певца с сеансами психолога-гипнолога, которые были инициированы супругой.