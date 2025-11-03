Сын Костенко и Тарасова в больнице: почему модель обвинили в плохом уходе за ребёнком

Младший сын Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова был экстренно госпитализирован с ротавирусной инфекцией. Состояние Ярослава потребовало срочной медицинской помощи из-за сильного обезвоживания организма.

Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Костенко

Модель призналась, что впервые столкнулась с подобным заболеванием и не знала, как правильно помочь ребёнку. По её словам, мальчик был настолько слаб, что не просыпался даже во время взятия анализов.

"Особенно меня добило, когда мы были в стационаре, я, как человек поколения Y, запилила фотку в статус мессенджеров. Мне прилетело сообщение из серии: "Всё от питания. Папе и маме надо руки оторвать"", — рассказала Костенко.

Она назвала подобные обвинения несправедливыми и направленными на формирование чувства вины. Особенное удивление у модели вызвало противопоставление с детьми автора сообщения, которые якобы почти не болеют.

Благодаря оперативной работе врачей состояние ребёнка быстро стабилизировалось.

