Кушанашвили о пути Кудрявцевой: как ведущая преодолела насмешки и дискриминацию

Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили раскрыл подробности становления карьеры Леры Кудрявцевой. В "Шоу Без Купюр" на YouTube журналист вспомнил, с какими трудностями столкнулась телеведущая в начале профессионального пути.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

По его словам, Кудрявцева терпела насмешки за плохой русский язык, за внешний вид, однако всё равно продолжала учиться.

В начале 2000-х зрители были безжалостны к начинающим телевизионным лицам. Оба представителя творческой среды сталкивались с откровенной дискриминацией.

"Говорили: "Уберите грузина и Леру Кудрявцеву-казашку с экранов"", — привёл пример журналист.

Несмотря на критику и слёзы, Кудрявцева продолжала работать над собой. Её упорство в конечном итоге принесло впечатляющие результаты.

"Она плакала, продолжала делать, лакала. И я теперь вспоминаю, кто над ней смеялся. Они спились все, а она — украшение всех торжественных эфиров", — заключил Кушанашвили.