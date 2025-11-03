Кушанашвили о пути Кудрявцевой: как ведущая преодолела насмешки и дискриминацию

Отар Кушанашвили раскрыл подробности становления карьеры Леры Кудрявцевой. В "Шоу Без Купюр" на YouTube журналист вспомнил, с какими трудностями столкнулась телеведущая в начале профессионального пути.
По его словам, Кудрявцева терпела насмешки за плохой русский язык, за внешний вид, однако всё равно продолжала учиться.
В начале 2000-х зрители были безжалостны к начинающим телевизионным лицам. Оба представителя творческой среды сталкивались с откровенной дискриминацией.
"Говорили: "Уберите грузина и Леру Кудрявцеву-казашку с экранов"", — привёл пример журналист.
Несмотря на критику и слёзы, Кудрявцева продолжала работать над собой. Её упорство в конечном итоге принесло впечатляющие результаты.
"Она плакала, продолжала делать, лакала. И я теперь вспоминаю, кто над ней смеялся. Они спились все, а она — украшение всех торжественных эфиров", — заключил Кушанашвили.
