Подъезжаю к острову — и вижу его: Барановская поделилась воспоминанием, похожим на кадр из фильма

3:25
Шоу-бизнес

Жизнь телеведущей Юлии Барановской нередко наполнена яркими моментами, но некоторые события, случившиеся много лет назад, оставляют в памяти особый след. Одним из таких для неё стал вечер на Ибице — лёгкий, неожиданный и по-своему романтичный.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

Сомнения перед вечеринкой

Тогда Юлию пригласили на день рождения подруги, который проходил на крошечном островке у берегов Ибицы. Место казалось сказочным — всего одна вилла, солнце, море и уединение. Однако телеведущая сомневалась, стоит ли ехать. Все гости должны были прийти парами, а перспектива провести вечер в одиночестве среди влюблённых пар не казалась заманчивой.

Она всё же решила рискнуть. Накрасилась, выбрала красивое платье и села в лодку, чтобы присоединиться к празднику. Как призналась сама Юлия в беседе с Teleprogramma.org, ей казалось, что вечер будет скучным, но всё вышло иначе.

"Мы подъезжаем на лодке к необитаемому острову, где находится только одна вилла. Я выхожу, поднимаюсь чуть вверх, а там — белая красивая беседка. Светит солнце, его лучи отражаются в воде. А в беседке сидит парень, которого даже трудно описать. Он сам по себе красивый… И я подумала, что вечер не будет таким уж скучным", — рассказала Юлия Барановская.

Встреча под солнцем

Юлия вспоминала, что с первых минут почувствовала лёгкое волнение — словно оказалась в начале романтического фильма. Незнакомец, сидевший в беседке, оказался гостем хозяина виллы. Он тоже не ожидал, что вечер сложится интересно. Два человека, настроенных на скуку, вдруг стали центром небольшой истории, которая запомнилась обоим.

"И вот подходит лодка, а из нее выходит богиня", — вспомнила Юлия слова этого мужчины.

Это признание не переросло в бурный роман, но оставило в душе тёплое воспоминание о неожиданной встрече, когда всё сошлось — солнце, море и лёгкое чувство симпатии.

Атмосфера, которую не забыть

Барановская признаётся, что тот вечер она вспоминает с улыбкой. Возможно, именно благодаря своей спонтанности он и стал таким запоминающимся. Иногда самые приятные моменты происходят тогда, когда ничего особенного не ждёшь.

Ибица, известная своими шумными вечеринками, в тот раз подарила телеведущей не танцы до рассвета, а тишину, уединение и ощущение, будто время на миг остановилось. Белая беседка, тёплый бриз и солнечные блики на воде создали атмосферу, которую невозможно воспроизвести.

О силе случайных встреч

История Юлии — напоминание о том, что жизнь часто подбрасывает подарки, когда мы готовы им открыться. Один случайный вечер может запомниться на годы, даже если он не закончился признаниями или бурей чувств. Иногда важнее не то, что происходит дальше, а то, какое впечатление оставляет момент.

Для Юлии Барановской это стало уроком: не стоит отказываться от приглашения только потому, что кажется — будет скучно. Ведь за привычным сценарием может скрываться маленькое чудо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
