Сергей Лазарев устроил 11-летнему сыну незабываемый праздник: тайны и радости футбольного дня рождения

Певец Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты.

Фото: Инстаграм Сергей Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Лазарев с семьёй

Артист опубликовал в социальных сетях фотографии с празднования день рождения наследника. Любящий отец организовал мальчику торжество в футбольном стиле. Праздник был оформлен мячами и другими атрибутами спорта, которым увлечён Никита.

"Сынуле 11 лет! Моё продолжение! Мой замечательный, трогательный, мудрый и такой уже взрослый, Никитушка, будь счастлив и здоров! Моя безоговорочная любовь!" — написал под кадрами Сергей.

Лазарев объяснил, что объединил в один праздник — день рождения сына и день рождения мамы Валентины Викторовны. Он подчеркнул, что дни рождения семьи для него святое, поэтому он откладывает все дела в плотном гастрольном графике.

Дети певца, сын Никита и дочь Аня, с увлечением осваивают музыкальные умения, унаследовав от отца любовь к игре на фортепиано.

Кроме того, в 2024 году стало известно, что они увлекаются лепкой из глины. В их коллекции уже есть шкатулки, кружки, тарелки и различные фигурки. Также известно, что Никита и Аня посещают занятия по танцам в студии хореографа Аллы Духовой "Тодес".

Также сообщалось, что Никита пробует свои силы в программировании: занимается с наставником и уже создаёт собственные компьютерные игры.

По словам Лазарева, он остаётся холостым, так как пока не встретил человека, с которым захотел бы создать семью. Артист считает, что брак накладывает определённые ограничения, а гораздо важнее ощущение свободы.