Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачный лайфхак сезона: полив огурцов сывороткой приносит урожай, о котором мечтают соседи
Туризм без суеты: как мода на тишину вытесняет экскурсии и вечеринки
Бросился на новые территории: какой компромат на популярного артиста получил Садальский
Он видит в темноте и пахнет попкорном — существо, которому не нашлось места в учебниках
Овсянка, йогурт и 4 яйца: всего 25 минут — и у вас на столе этот диетический шедевр вместо обычного хлеба
Эти моторы неубиваемы: 5 машин, которые не знают усталости и переживают даже своих владельцев
Ваши решетки вытяжки снова как новые — простой способ очистки без химикатов
Баланс вкуса и заботы: влияние кофе на кожу изнутри и снаружи
Холестерин — не приговор: 5 простых шагов, которые очищают сосуды естественным путём

Сергей Лазарев устроил 11-летнему сыну незабываемый праздник: тайны и радости футбольного дня рождения

1:50
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты.

Певец Сергей Лазарев с семьёй
Фото: Инстаграм Сергей Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Лазарев с семьёй

Артист опубликовал в социальных сетях фотографии с празднования день рождения наследника. Любящий отец организовал мальчику торжество в футбольном стиле. Праздник был оформлен мячами и другими атрибутами спорта, которым увлечён Никита.

"Сынуле 11 лет! Моё продолжение! Мой замечательный, трогательный, мудрый и такой уже взрослый, Никитушка, будь счастлив и здоров! Моя безоговорочная любовь!" — написал под кадрами Сергей.

Лазарев объяснил, что объединил в один праздник — день рождения сына и день рождения мамы Валентины Викторовны. Он подчеркнул, что дни рождения семьи для него святое, поэтому он откладывает все дела в плотном гастрольном графике.

Дети певца, сын Никита и дочь Аня, с увлечением осваивают музыкальные умения, унаследовав от отца любовь к игре на фортепиано.

Кроме того, в 2024 году стало известно, что они увлекаются лепкой из глины. В их коллекции уже есть шкатулки, кружки, тарелки и различные фигурки. Также известно, что Никита и Аня посещают занятия по танцам в студии хореографа Аллы Духовой "Тодес".

Также сообщалось, что Никита пробует свои силы в программировании: занимается с наставником и уже создаёт собственные компьютерные игры.

По словам Лазарева, он остаётся холостым, так как пока не встретил человека, с которым захотел бы создать семью. Артист считает, что брак накладывает определённые ограничения, а гораздо важнее ощущение свободы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Ваши решетки вытяжки снова как новые — простой способ очистки без химикатов
Баланс вкуса и заботы: влияние кофе на кожу изнутри и снаружи
Холестерин — не приговор: 5 простых шагов, которые очищают сосуды естественным путём
Подземный мост между континентами: названа стоимость проекта, которая удивит многих
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Автогигант промахнулся: Mazda не успела выкупить свою долю в России
Сергей Лазарев устроил 11-летнему сыну незабываемый праздник: тайны и радости футбольного дня рождения
Почва знает лучше: как земля сама вырастит крепкие астры без помощи подоконника
Сила вечернего покоя, который действует лучше любой косметической процедуры
Газ дороже — а счёт можно снизить: 5 привычек, которые экономят деньги каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.