Один праздник — два мира: свадьба друзей напомнила, почему Джиган и Самойлова не могут быть вместе

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за видео со свадьбы друзей, куда он пришёл вместе с пятилетним сыном Давидом. Кадры с мероприятия быстро разошлись по соцсетям и вызвали активное обсуждение среди поклонников.

Джиган

Семейный вечер в Израиле

Праздник прошёл в коммуне Нецер-Серени, расположенной в центральной части Израиля. Именно туда Джиган приехал вместе с младшим сыном, чтобы поздравить близких людей с важным событием. На опубликованных видео артист вместе с Давидом танцует, шутит с гостями и явно наслаждается атмосферой торжества.

Певец выглядел расслабленным и весёлым, а мальчик с интересом наблюдал за происходящим и даже участвовал в танцах. Поклонники отметили, что отец и сын были одеты в одном стиле — в светлых костюмах, что добавляло им сходства и вызывало умиление.

Видео, которое вызвало бурю комментариев

Однако в центре внимания оказались не только семейные кадры. На некоторых видео Джиган оказался на танцполе, окружённый множеством девушек. В это время рядом с ним не было Оксаны Самойловой — супруги, с которой у артиста уже не первый раз происходят кризисы в отношениях и с которой он теперь разводится.

Именно отсутствие Самойловой вызвало волну комментариев. Подписчики в Сети не удержались от критики и предположений.

"Что за бесконечные поцелуи? Я не могу ничего понять"; "Где мать? Зачем ребёнку это всё?"; "Отрывается, пока Оксана не рядом"; "Хорошо, что Самойлова разводится", — писали комментаторы.

Видео набрало тысячи просмотров и репостов. Многие пользователи обсуждали, насколько уместно подобное поведение артиста, особенно в присутствии ребёнка.

Развод, о котором говорят не впервые

История отношений Джигана и Оксаны Самойловой давно стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Супруги не раз объявляли о расставании, но каждый раз возвращались друг к другу. Их поклонники уже привыкли к бурным перемириям пары и шутят, что Джиган и Самойлова "в разводе чаще, чем кто-то женится".

Однако на этот раз заявление Оксаны прозвучало куда серьёзнее. Осенью она сообщила, что решение принято окончательно, и подчеркнула, что у неё "есть веская причина" поступить именно так. Пока артист публично не комментировал слова супруги, но появление без неё на свадьбе вновь подогрело разговоры о возможном окончательном разрыве.

Реакция поклонников и коллег

Фанаты пары разделились на два лагеря. Одни уверены, что развод всё-таки состоится, другие полагают, что это очередной виток в их публичной истории.

Подписчики Самойловой в её собственных соцсетях оставляют поддерживающие комментарии, отмечая, что Оксана выглядит спокойно и уверенно. Многие отметили, что она сосредоточена на детях и новых проектах, а Джиган, напротив, старается чаще появляться на публике.

Коллеги рэпера пока не вмешиваются в обсуждение, однако в музыкальной среде поговаривают, что Джигану не впервой вызывать реакцию публики своими видео. Ранее он уже попадал в центр скандалов, связанных с откровенными вечеринками и неоднозначным поведением, за что получал резкую критику.

Новая страница или повтор старого сценария?

Несмотря на слухи, многие поклонники пары до последнего надеются, что звёзды смогут наладить отношения. Джиган продолжает активно заниматься музыкой и часто появляется с детьми, демонстрируя, что остаётся вовлечённым отцом.

Тем временем Самойлова концентрируется на бизнесе и благотворительных проектах, публикуя вдохновляющие посты о личных границах, материнстве и внутренней силе. Всё это наводит поклонников на мысль, что, возможно, Оксана действительно решила поставить точку.

Но, как показывает история этой пары, делать окончательные выводы рано. За годы брака они пережили не один кризис — и каждый раз внимание публики лишь усиливало интерес к их личной жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
