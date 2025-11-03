Отдых, спорт и правильное питание — а самочувствие всё хуже: что случилось с Бородиной

Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что в последнее время чувствует себя не лучшим образом. Телеведущая надеялась, что отпуск поможет организму восстановиться, но, как оказалось, даже соблюдение всех правил здорового образа жизни не всегда гарантирует идеальное самочувствие.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

"Тебе больше хочется заниматься спортом, не пить алкоголь и вовремя ложиться. Но вот, когда ты пьёшь, это понятно, что организм сильно страдает. Но вот я не пью, а показатели не всегда айс. Спокойно спала, за ночь не вставала, кошмары не снились, а показатели всё равно низкие", — рассказала Ксения Бородина.

По словам звезды, она не только не употребляет алкоголь, но и активно тренируется и старается ложиться спать вовремя, однако показатели восстановления организма, фиксируемые с помощью фитнес-гаджетов, иногда остаются неудовлетворительными.

"Короче, все пишут, вчера было мясо, поэтому организм не успел восстановиться, и так не пьёшь, стараешься ещё и мясо не есть, спать ложиться в 23:00, не летать, тогда жизнь норм", — уточнила Бородина.

Почему ЗОЖ не всегда работает

Современные технологии позволяют измерять уровень сна, пульс, восстановление и стресс, однако такие показатели не всегда объективно отражают внутреннее состояние человека. Даже при правильном питании и физической активности организм может реагировать на стресс, климатические изменения, гормональные сбои или простое переутомление.

У Бородиной, как и у многих занятых людей, высокая нагрузка и постоянные перелёты. Поэтому неудивительно, что отдых не всегда приносит мгновенное восстановление — иногда телу требуется больше времени, чем кажется.