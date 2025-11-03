Отдых, спорт и правильное питание — а самочувствие всё хуже: что случилось с Бородиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что в последнее время чувствует себя не лучшим образом. Телеведущая надеялась, что отпуск поможет организму восстановиться, но, как оказалось, даже соблюдение всех правил здорового образа жизни не всегда гарантирует идеальное самочувствие.

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

"Тебе больше хочется заниматься спортом, не пить алкоголь и вовремя ложиться. Но вот, когда ты пьёшь, это понятно, что организм сильно страдает. Но вот я не пью, а показатели не всегда айс. Спокойно спала, за ночь не вставала, кошмары не снились, а показатели всё равно низкие", — рассказала Ксения Бородина.

По словам звезды, она не только не употребляет алкоголь, но и активно тренируется и старается ложиться спать вовремя, однако показатели восстановления организма, фиксируемые с помощью фитнес-гаджетов, иногда остаются неудовлетворительными.

"Короче, все пишут, вчера было мясо, поэтому организм не успел восстановиться, и так не пьёшь, стараешься ещё и мясо не есть, спать ложиться в 23:00, не летать, тогда жизнь норм", — уточнила Бородина.

Почему ЗОЖ не всегда работает

Современные технологии позволяют измерять уровень сна, пульс, восстановление и стресс, однако такие показатели не всегда объективно отражают внутреннее состояние человека. Даже при правильном питании и физической активности организм может реагировать на стресс, климатические изменения, гормональные сбои или простое переутомление.

У Бородиной, как и у многих занятых людей, высокая нагрузка и постоянные перелёты. Поэтому неудивительно, что отдых не всегда приносит мгновенное восстановление — иногда телу требуется больше времени, чем кажется.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
