Полулюкс с видом на сад и персональный консьерж: во сколько обходится отдых Собчак в Дубае

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отправилась с сыном Платоном на отдых в ОАЭ. На этот раз для отпуска она выбрала один из самых роскошных курортов эмирата — Bvlgari Resort Dubai, расположенный прямо на берегу Персидского залива.

Фото: flickr.com by Evgeniy Isaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ксения Собчак

Отель, где всё продумано до мелочей

Bvlgari Resort Dubai — это не просто отель, а настоящий архитектурный шедевр, созданный в сотрудничестве с итальянским домом Bvlgari. Здесь соединяются лаконичный стиль, утончённая роскошь и восточный комфорт. Отель находится на частном острове Jumeira Bay, соединённом с сушей мостом, и славится уединённой атмосферой, что особенно ценят знаменитости.

На территории комплекса расположены четыре ресторана, фитнес-центр, СПА-салон, несколько бассейнов и собственный частный пляж. Всё пространство оформлено в нейтральных оттенках с использованием натуральных материалов — дерева, камня и стекла. Это создаёт ощущение спокойствия и уюта даже при высокой насыщенности интерьеров.

Какой номер выбрала Собчак

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях телеведущей, она остановилась в полулюксе с видом на сад. Это просторные апартаменты с террасой, внутренним двориком и прямым выходом на пляж. В номере есть спальня, гостиная зона, гардеробная и ванная комната с панорамным окном.

Как пишет сайт "Страсти", стоимость одной ночи в таком номере в ноябре составляет около 160 тысяч рублей, а неделя пребывания — порядка 1,1 миллиона рублей. Для отеля уровня Bvlgari подобная сумма вполне стандартна: цены варьируются в зависимости от сезона и категории номера.

Что предлагает Bvlgari Resort Dubai

Пятизвёздочный курорт рассчитан на взыскательных гостей, предпочитающих приватность и безупречный сервис. Здесь отдыхают предприниматели, мировые звёзды и известные блогеры. Отель предлагает:

Итальянский ресторан Il Ristorante — Niko Romito, отмеченный звездой Michelin. Bvlgari Spa с процедурами на основе фирменных масел и косметических средств премиум-класса. Лаунж-зону у бассейна с панорамным видом на залив. Детский клуб, где можно оставить ребёнка под присмотром профессиональных аниматоров.

Для Собчак, которая совмещает отдых с активной работой и съёмками, важны не только комфорт, но и возможность работать в спокойной обстановке. В номере есть рабочее пространство, быстрый интернет и доступ к услугам персонального консьержа.