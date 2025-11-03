Откровенное признание Риз Уизерспун: она боролась с депрессией как многие матери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Шоу-бизнес

Голливудская актриса Риз Уизерспун рассказала о своём опыте преодоления послеродовой депрессии. По словам звезды, ей пришлось справляться с этим состоянием в одиночку, как и многим другим женщинам.

Риз Уизерспун
Фото: commons.wikimedia.org by Mingle MediaTV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Риз Уизерспун

Особенно тяжёлым для Уизерспун стал период после рождения старшей дочери Авы. Актриса призналась, что постоянно плакала и не могла контролировать эмоции из-за гормональных изменений.

"Это было ужасно. В первые шесть месяцев я одновременно была счастлива и подавлена. Я всё время плакала, не спала ночами, чувствовала полное истощение", — поделилась Уизерспун.

Как пишет Daily Mail, актриса долгое время скрывала своё состояние из-за страха осуждения. Она отметила, что молодые матери постоянно сталкиваются с давлением общества и непрошеными советами.

Сейчас Уизерспун надеется, что её откровения помогут другим женщинам говорить о подобных проблемах открыто. По её словам, важно разрушать стигму вокруг ментального здоровья молодых матерей.

В октябре актриса представила публике свою первую книгу, написанную в соавторстве с известным писателем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
