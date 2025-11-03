Дакота показала новые глаза после операции: почему она сравнила это с разводом

Певица Рита Дакота продемонстрировала результаты повторной блефаропластики в социальной сети Instagram*. Артистка подробно рассказала об исправлении последствий неудачной подтяжки век.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рита Дакота

В своём обращении Дакота провела аналогию между медицинской процедурой и пережитым разводом с певцом Владом Соколовским. Она объяснила, что в обоих случаях нашла в себе силы довериться заново.

"Очень похожая история была с разводом. После того как поступил со мной мой бывший муж, я вполне могла закрыться от мужчин и больше никому не довериться. Но я очень рада, что рискнула и смогла", — поделилась певица.

Ранее в мае Дакота жаловалась на последствия первой операции, когда хирург без согласования создал эффект "лисьих глаз". По словам артистки, это привело к асимметрии — один глаз стал меньше другого, а бровь опустилась ниже.

Новая операция позволила исправить эти последствия. Певица отмечает, что теперь чувствует себя более уверенно и довольна результатом.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ