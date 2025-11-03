Рокер Макс Покровский* променял стадионы на рестораны: секрет сбора средств для ВСУ

Российский рок-музыкант Макс Покровский* начал проводить концерты в американских ресторанах для сбора средств в поддержку ВСУ.
Как сообщает Life со ссылкой на Shot, артист выступает перед небольшой аудиторией и общается со зрителями на английском языке.
Согласно данным сайта по продаже билетов, группа уже собрала около 100 тысяч долларов. Стоимость входа на выступления составляет примерно 100 долларов с человека.
"Финансовое положение изменилось, поскольку коллектив "Ногу свело!" потерял российский рынок", — отмечал ранее сам музыкант.
В ближайших планах Покровского — концерты в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе. При этом он подчёркивает, что его быт в США далек от роскошного образа жизни, который приписывают ему некоторые СМИ.
* Макс Покровский признан в России иностранным агентом по решению Минюста
