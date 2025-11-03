Тайное послание Бритни Спирс: почему певица удалила аккаунт в Instagram* после откровений экс-супруга

Американская певица Бритни Спирс деактивировала свой аккаунт в Instagram* после серии эмоциональных постов. Как сообщает Rolling Stone, это произошло после её реакции на мемуары бывшего мужа Кевина Федерлайна.

В книге "Я думал, ты знаешь" Федерлайн заявил, что Спирс требуется срочная помощь. Он привёл шокирующие подробности их совместной жизни, включая эпизоды с ножом и употреблением веществ.

"Быть любимой безусловно и с таким наивным сердцем, как моё, всегда быть под угрозой", — писала Спирс в одном из последних постов, обращаясь к высшим силам.

Поклонников встревожили не только её слова, но и фотографии с синяками, которые певица объяснила падением с лестницы. Позже она предположила, что получила "травму мозга" за годы опеки.

В настоящее время аккаунт артистки недоступен. Остаётся неясным, кто инициировал его удаление — сама Спирс или администрация платформы.

