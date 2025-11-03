Публичное покаяние или дерзкий жест: Тарзан спел дуэтом с Королёвой песню об их личной драме

Музыкальное шоу "Две звезды. Семейный подряд" продолжает удивлять зрителей не только творческими номерами, но и личными откровениями участников. В новом выпуске в центре внимания оказались Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Поводом для обсуждений стал их номер с песней, которая, как считают поклонники, напрямую связана с личной историей пары.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Песня, ставшая откровением

В седьмом выпуске программы супруги исполнили композицию "Пошёл налево", которую в оригинале поют Эльбрус Джанмирзоев и Элвин Грей. Зал аплодировал стоя, но внимание зрителей приковано было не только к вокалу и хореографии, а прежде всего — к словам песни.

Сам Глушко признался, что выбор композиции был его личной инициативой.

"Ситуация, которая там описана, может случиться с каждым", — отметил артист.

Песня рассказывает о мужчине, который оступился, изменил и теперь раскаивается перед любимой. Слова припева звучат особенно символично.

"Пошёл налево, опять пошёл налево. Ты прости меня, моя королева. Пошёл налево, нехотя пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал?" — спел Тарзан.

После эфира публика заговорила о том, что Глушко, возможно, вновь затронул болезненную для семьи тему — собственную измену, о которой он сам рассказывал несколько лет назад.

Воспоминания о скандале

История, которую трудно забыть, всплыла в 2020 году. Тогда стало известно о романе Тарзана с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Скандал получил широкий резонанс: в СМИ обсуждали видео, утечки переписок и даже слухи о том, что певица подала на развод.

Глушко тогда не стал отрицать очевидное и выступил с откровенным признанием.

"Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь", — заявил артист.

Он также добавил, что стал жертвой манипуляций и сожалел о случившемся, подчёркивая, что настоящая любовь у него одна — к жене.

Реакция Наташи Королёвой

Во время исполнения песни на сцене певица выглядела спокойно и даже слегка иронично. Королёва не стала комментировать выбор мужа, но её мимика и жесты ясно показывали, что тема, возможно, до сих пор вызывает у неё смешанные чувства.

Поклонники заметили, что Наташа не отстранилась от Сергея и пела с ним в унисон, что можно считать знаком примирения. Многие зрители расценили этот номер как символ того, что супруги прошли через кризис и смогли сохранить семью.

Королёва и Глушко женаты с 2003 года. Их союз неоднократно подвергался испытаниям, но артисты всегда находили способ выйти из них вместе.

Как шоу стало зеркалом личной жизни

Проект "Две звезды. Семейный подряд" задумывался как лёгкое музыкальное соревнование, но для Королёвой и Тарзана он превратился в площадку, где через песни можно высказаться о самом сокровенном. Похоже, супруги решили превратить прошлое в творческий материал, чтобы не прятаться от воспоминаний, а прожить их заново — уже на сцене.

Публика оценила этот шаг: одни назвали номер смелым и трогательным, другие — провокационным. В любом случае равнодушных не осталось.

Почему их история трогает зрителей

История Наташи и Сергея вызывает интерес уже два десятилетия. Их брак стал примером того, как можно пережить кризисы, публичное осуждение и при этом сохранить любовь. Королёва не раз говорила, что прощение не делает человека слабым — наоборот, оно требует мужества.

Для многих зрителей этот номер стал напоминанием: публичные люди — такие же, как все, и даже за блеском софитов скрываются чувства, ошибки и попытки начать заново.