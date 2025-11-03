Публичное покаяние или дерзкий жест: Тарзан спел дуэтом с Королёвой песню об их личной драме

Музыкальное шоу "Две звезды. Семейный подряд" продолжает удивлять зрителей не только творческими номерами, но и личными откровениями участников. В новом выпуске в центре внимания оказались Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан. Поводом для обсуждений стал их номер с песней, которая, как считают поклонники, напрямую связана с личной историей пары.
В седьмом выпуске программы супруги исполнили композицию "Пошёл налево", которую в оригинале поют Эльбрус Джанмирзоев и Элвин Грей. Зал аплодировал стоя, но внимание зрителей приковано было не только к вокалу и хореографии, а прежде всего — к словам песни.
Сам Глушко признался, что выбор композиции был его личной инициативой.
"Ситуация, которая там описана, может случиться с каждым", — отметил артист.
Песня рассказывает о мужчине, который оступился, изменил и теперь раскаивается перед любимой. Слова припева звучат особенно символично.
"Пошёл налево, опять пошёл налево. Ты прости меня, моя королева. Пошёл налево, нехотя пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал?" — спел Тарзан.
После эфира публика заговорила о том, что Глушко, возможно, вновь затронул болезненную для семьи тему — собственную измену, о которой он сам рассказывал несколько лет назад.
История, которую трудно забыть, всплыла в 2020 году. Тогда стало известно о романе Тарзана с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Скандал получил широкий резонанс: в СМИ обсуждали видео, утечки переписок и даже слухи о том, что певица подала на развод.
Глушко тогда не стал отрицать очевидное и выступил с откровенным признанием.
"Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь", — заявил артист.
Он также добавил, что стал жертвой манипуляций и сожалел о случившемся, подчёркивая, что настоящая любовь у него одна — к жене.
Во время исполнения песни на сцене певица выглядела спокойно и даже слегка иронично. Королёва не стала комментировать выбор мужа, но её мимика и жесты ясно показывали, что тема, возможно, до сих пор вызывает у неё смешанные чувства.
Поклонники заметили, что Наташа не отстранилась от Сергея и пела с ним в унисон, что можно считать знаком примирения. Многие зрители расценили этот номер как символ того, что супруги прошли через кризис и смогли сохранить семью.
Королёва и Глушко женаты с 2003 года. Их союз неоднократно подвергался испытаниям, но артисты всегда находили способ выйти из них вместе.
Проект "Две звезды. Семейный подряд" задумывался как лёгкое музыкальное соревнование, но для Королёвой и Тарзана он превратился в площадку, где через песни можно высказаться о самом сокровенном. Похоже, супруги решили превратить прошлое в творческий материал, чтобы не прятаться от воспоминаний, а прожить их заново — уже на сцене.
Публика оценила этот шаг: одни назвали номер смелым и трогательным, другие — провокационным. В любом случае равнодушных не осталось.
История Наташи и Сергея вызывает интерес уже два десятилетия. Их брак стал примером того, как можно пережить кризисы, публичное осуждение и при этом сохранить любовь. Королёва не раз говорила, что прощение не делает человека слабым — наоборот, оно требует мужества.
Для многих зрителей этот номер стал напоминанием: публичные люди — такие же, как все, и даже за блеском софитов скрываются чувства, ошибки и попытки начать заново.
