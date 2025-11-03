Интимные послания: что пишут Ване Дмитриенко взрослые фанатки – певец не скрывает смущения

Певец Ваня Дмитриенко в эфире "Шоу Воли" признался в сложных чувствах, которые вызывает у него внимание взрослых поклонниц.
Двадцатилетний исполнитель рассказал о двойственности своего нового статуса.
"Это одновременно и смущает, и льстит — конечно, такое внимание я до этого никогда не получал", — поделился артист.
По его словам, особенно некомфортной оказывается реакция в социальных сетях. Дмитриенко отметил, что содержание некоторых сообщений в директе приобретает откровенно сексуализированный характер.
Ранее музыкант и Аня Пересильд официально подтвердили свои отношения в интервью "МУЗ-ТВ". Актриса трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения, опубликовав их совместные фотографии с подписью "С днём рождения, моя душа".
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.