Интимные послания: что пишут Ване Дмитриенко взрослые фанатки – певец не скрывает смущения

Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко в эфире "Шоу Воли" признался в сложных чувствах, которые вызывает у него внимание взрослых поклонниц.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваня Дмитриенко

Двадцатилетний исполнитель рассказал о двойственности своего нового статуса.

"Это одновременно и смущает, и льстит — конечно, такое внимание я до этого никогда не получал", — поделился артист.

По его словам, особенно некомфортной оказывается реакция в социальных сетях. Дмитриенко отметил, что содержание некоторых сообщений в директе приобретает откровенно сексуализированный характер.

Ранее музыкант и Аня Пересильд официально подтвердили свои отношения в интервью "МУЗ-ТВ". Актриса трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения, опубликовав их совместные фотографии с подписью "С днём рождения, моя душа".