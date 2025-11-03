Интимные послания: что пишут Ване Дмитриенко взрослые фанатки – певец не скрывает смущения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:51
Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко в эфире "Шоу Воли" признался в сложных чувствах, которые вызывает у него внимание взрослых поклонниц.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Двадцатилетний исполнитель рассказал о двойственности своего нового статуса.

"Это одновременно и смущает, и льстит — конечно, такое внимание я до этого никогда не получал", — поделился артист.

По его словам, особенно некомфортной оказывается реакция в социальных сетях. Дмитриенко отметил, что содержание некоторых сообщений в директе приобретает откровенно сексуализированный характер.

Ранее музыкант и Аня Пересильд официально подтвердили свои отношения в интервью "МУЗ-ТВ". Актриса трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения, опубликовав их совместные фотографии с подписью "С днём рождения, моя душа".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
