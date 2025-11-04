Серьёзный шаг: почему Собчак считает, что Энистон сделала лучший подарок своему жениху

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак высказалась о фото актрисы Дженнифер Энистон с женихом.

Актриса Дженнифер Энистон с женихом
Фото: Инстаграм Дженнифер Энистон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Дженнифер Энистон с женихом

Звезда сериала "Друзья" опубликовала в социальных сетях атмосферное черно-белое фото в обнимку с возлюбленным. Кинозвезда нашла счастье в личной жизни.

Дженнифер начала отношения с 50-летним Джимом Кёртисом, который позиционирует себя как лайф-коуч по личностным трансформациям, эксперт по вопросам любви и гипнотерапевт. Сегодня голливудская актриса обратилась к партнёру по особому поводу.

"С днём рождения, моя любовь. Это бесценно", — подписала снимок Дженнифер, добавив сердечное эмоджи.

Гуру отношений отреагировал на открытое признание бывшей супруги актёра Брэда Питта. Он оставил комментарий под её постом всего одним эмодзи с поцелуем.

Собчак не прошла мимо романтического снимка.

"Дженнифер Энистон, кажется, сделала лучший подарок своему коучу-гипнотерапевту Джиму Кертису на юбилей, и запостила фоточку со своей "заветной любовью" в запрещённой сети. Серьёзный шаг в наше время", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Энистон признавалась, что на протяжении более 20 лет мечтала о материнстве. Актриса сталкивалась с серьёзными трудностями в стремлении стать мамой. Она не теряет надежды осуществить свою мечту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
