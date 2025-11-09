Светлана Бондарчук делится секретами: какие 7 мультфильмов покорили сердце её сына

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Шоу-бизнес

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук рассказала о любимых мультфильмах двулетнего сына Петра.

Модель Светлана Бондарчук с сыном Петром
Фото: ВК-аккаунт Светланы Бондарчук by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Светлана Бондарчук с сыном Петром

Звезда опубликовала в социальных сетях кадры, на которых её младший сын завороженно смотрит мультфильмы. Она перечислила анимационные творения, которые завоевали любовь её наследника.

Сегодня любимые мультфильмы Петра: "Ну Погоди!", "Чиполлино", "В порту", "Малыш и Карлсон", "Барашек Шон", "Аленький цветочек" и "Тайная жизнь домашних животных".

Пётр — сын Светланы Бондарчук и её мужа, дизайнера Сергея Харченко. Мальчик появился на свет 15 августа 2023 года, когда Светлане исполнилось 54 года. Ребёнка выносила суррогатная мама.

Светлана регулярно делится фотографиями с сыном в своих соцсетях. В одном из постов она поздравила Петра с днём рождения и показала, как они вместе завтракают.

У актрисы есть также дети от первого союза с кинорежиссёром Фёдором Бондарчуком: сын Сергей Бондарчук (род. 29 ноября 1991) и дочь — Варвара Бондарчук (род. 5 мая 1999). В раннем возрасте девочке поставили диагноз ДЦП, поэтому она почти постоянно находится в специализированных медицинских центрах за рубежом, где ей удобнее проходить необходимую терапию и получать образование.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
