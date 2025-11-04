Мошенники снова на охоте: как Юрий Лоза чуть не стал жертвой аферистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что в Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона.

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза

Артист отметил, что недавно и его пытались обмануть похожим образом — всё той же "заменой домофона". По словам Лозы, на его счетах лежат копейки, поэтому поживиться там особо нечем, но это уже третья попытка злоумышленников заставить его произнести некий важный код.

Первый раз жулики представились сотрудниками Википедии и утверждали, что страница о нём якобы искажена, но если он повторит особый код, никто другой не сможет её изменить. Во второй раз ему позвонили "из пенсионного фонда".

Лоза подчёркивает, что людей постоянно предупреждают о мошенниках, но многие всё равно попадаются на их уловки. Он добавил, что говорит "мы" намеренно — не исключает, что аферисты могут придумать что-то новое, и он сам может не сразу распознать подвох. Музыкант заявил, что будет настороже.

Ранее сторонника теории плоской Земли Юрия Лозу испугала новость о вторжении НЛО на нашу планету.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
