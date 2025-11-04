Мошенники снова на охоте: как Юрий Лоза чуть не стал жертвой аферистов

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что в Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона.

Артист отметил, что недавно и его пытались обмануть похожим образом — всё той же "заменой домофона". По словам Лозы, на его счетах лежат копейки, поэтому поживиться там особо нечем, но это уже третья попытка злоумышленников заставить его произнести некий важный код.

Первый раз жулики представились сотрудниками Википедии и утверждали, что страница о нём якобы искажена, но если он повторит особый код, никто другой не сможет её изменить. Во второй раз ему позвонили "из пенсионного фонда".

Лоза подчёркивает, что людей постоянно предупреждают о мошенниках, но многие всё равно попадаются на их уловки. Он добавил, что говорит "мы" намеренно — не исключает, что аферисты могут придумать что-то новое, и он сам может не сразу распознать подвох. Музыкант заявил, что будет настороже.

