Юрия Лозу бесит лицемерие жюри: почему восторг судей на ТВ-шоу — это просто театр

Певец Юрий Лоза считает реакции жюри музыкальных конкурсов на ТВ лицемерными.

Музыкант заметил, что сейчас чуть ли не на каждом телеканале идут музыкальные шоу, где солисты или коллективы исполняют знаменитые композиции, или, как их сегодня модно называть, — каверы. Он подчёркивает: ну поют и поют, в этом нет ничего сложного. Но его удивляет чрезмерный восторг членов жюри.

По словам Лозы, комментарии там звучат неискренне.

"О, это было божественно! Даже громче, чем оригинал!";

"О, как это было свежо! До Вас никто из двухсот пятидесяти вокалистов, исполнявших ранее эту песню, не догадался подпрыгнуть в конце!";

"О, у меня чуть ли не мурашки по телу побежали!";

"Ой, а у меня побежали, да так много!" — передразнивает экспертов в жюри артист.

Лоза удивляется подобным реакциям: это всего лишь каверы. Он напоминает, что раньше такие песни пели в каждом ресторане за небольшие деньги и порой по нескольку раз за вечер. И что характерно, подчёркивает музыкант, все эти члены жюри прекрасно об этом знают.