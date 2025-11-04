Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растения чувствуют место лучше нас: как найти для них идеальный уголок в саду
Луна идёт на сближение: 5 ноября небо вспыхнет светом суперлуния — настоящее космическое шоу
Омолаживающие стрижки, которые творят чудеса: как выбрать идеальный стиль после 60
Кошачий медведь с ароматом попкорна: зверь, которого природа собрала из противоречий
Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды
Паспорт исчез за день до вылета — что делать, чтобы всё-таки не отменять поездку
Роботы-пылесосы бессильны: почему старомодный веник незаменим даже в XXI веке
Из диванной лентяйки — в цирковую звезду: трюки, которые кошки могут освоить за неделю
В зимнюю стужу не замёрзнете — как правильно перевести окна в зимний режим

Юрия Лозу бесит лицемерие жюри: почему восторг судей на ТВ-шоу — это просто театр

1:12
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза считает реакции жюри музыкальных конкурсов на ТВ лицемерными.

Рука с микрофоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рука с микрофоном

Музыкант заметил, что сейчас чуть ли не на каждом телеканале идут музыкальные шоу, где солисты или коллективы исполняют знаменитые композиции, или, как их сегодня модно называть, — каверы. Он подчёркивает: ну поют и поют, в этом нет ничего сложного. Но его удивляет чрезмерный восторг членов жюри.

По словам Лозы, комментарии там звучат неискренне.

"О, это было божественно! Даже громче, чем оригинал!";
"О, как это было свежо! До Вас никто из двухсот пятидесяти вокалистов, исполнявших ранее эту песню, не догадался подпрыгнуть в конце!";
"О, у меня чуть ли не мурашки по телу побежали!";
"Ой, а у меня побежали, да так много!" — передразнивает экспертов в жюри артист.

Лоза удивляется подобным реакциям: это всего лишь каверы. Он напоминает, что раньше такие песни пели в каждом ресторане за небольшие деньги и порой по нескольку раз за вечер. И что характерно, подчёркивает музыкант, все эти члены жюри прекрасно об этом знают.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Новости спорта
Мышцы растут, будто на стероидах — но без них: феномен тренировок с ограничением кровотока
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Растения чувствуют место лучше нас: как найти для них идеальный уголок в саду
Луна идёт на сближение: 5 ноября небо вспыхнет светом суперлуния — настоящее космическое шоу
Омолаживающие стрижки, которые творят чудеса: как выбрать идеальный стиль после 60
Кошачий медведь с ароматом попкорна: зверь, которого природа собрала из противоречий
Таблетки, витамины, обливания — всё напрасно: когда иммунитет не спасёт от простуды
Юрия Лозу бесит лицемерие жюри: почему восторг судей на ТВ-шоу — это просто театр
Паспорт исчез за день до вылета — что делать, чтобы всё-таки не отменять поездку
Роботы-пылесосы бессильны: почему старомодный веник незаменим даже в XXI веке
Из диванной лентяйки — в цирковую звезду: трюки, которые кошки могут освоить за неделю
В зимнюю стужу не замёрзнете — как правильно перевести окна в зимний режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.