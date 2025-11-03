Сбежавшая в Дубай блогер Лиза Миллер объявлена банкротом: детали скандала

Арбитражный суд Краснодара официально признал банкротом скандально известного блогера и бизнес-коуча Лизу Миллер. Согласно материалам дела, общая сумма её долгов перед налоговой и кредиторами достигла 233 миллионов рублей.

Фото: instagram by личный аккаунт Лизы Миллер в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиза Миллер

Несмотря на решение суда, вынесенное в апреле 2025 года, Миллер покинула Россию и в настоящее время находится в Дубае. Там она продолжает активную деятельность в социальных сетях, сохраняя аудиторию около 6 миллионов подписчиков.

"Блогерша ведёт беззаботную жизнь в Эмиратах, продолжая развивать свой бизнес и публиковать мотивационные посты", — сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Для погашения части долга будут реализованы две квартиры — в Краснодаре и Москве. Столичная недвижимость уже арестована, хотя там, по данным следствия, проживает супруг Миллер.

Параллельно с процедурой банкротства против блогера возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. Следователи предполагают, что доходы от её онлайн-курсов могли проходить через офшорные схемы и подставные компании.