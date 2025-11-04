Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фары позади мигают без остановки: иллюзия, из-за которой можно попасть в аварию
Александр Плющенко высказался о самочувствии после тревожных новостей: что на самом деле произошло
Кожа любит дуэты: эти пары активных ингредиентов работают как команда и преображают уход
Забытые хитрости отелей: идеальная свежесть в ванной без лишних усилий
Хруст без фритюра: как сделать куриное филе вкуснее наггетсов из кафе
Разрыв под Тихим океаном может изменить карту мира: земная кора разрывается, рождая новые плиты
Армия под солнцем: пчёлы совершают рейсы до Луны, чтобы подарить нам ложку мёда
Газон готовится к зиме: 5 шагов, которые спасут траву от вымерзания и плесени
Договорные обязательства под ударом? Как КМГ и ЛУКОЙЛ реагируют на санкции

Муцениеце делится счастливыми моментами: как Тимофей и Мия проводят время в новом доме

3:12
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала душевные моменты с детьми от актёра Павла Прилучного.

Актриса Агата Муцениеце с детьми
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Агата Муцениеце с детьми

Долгое время артистка не могла увидеть сына и добивалась возможности вернуть его домой. Суд поддержал 36-летнюю Агату — согласно решению, подросток остался с мамой. Сейчас Тимофей и Мия живут в загородном особняке знаменитости и с радостью проводят время друг с другом.

Муцениеце разместила в личном аккаунте умилительные кадры: Тимофей сидит под ветвями пышной березы на каменном ограждении, увлеченно погруженный в экран смартфона, а рядом стоит Мия, заглядывая старшему брату через плечо.

В доме Агаты Муцениеце наследники не скучают. Ранее она отмечала, что сын и дочь, помимо учебы в школе, активно посещают дополнительные секции. Звезда "Химкинских ведьм" стремится дать детям навыки, которые пригодятся им в будущем.

"Мия — конным спортом, художественной гимнастикой и вокалом. Тимофей занимается баскетболом и смешанными единоборствами. Мне хочется, чтобы у Тимы был баланс, не только спорт, но и что-то интеллектуальное, творческое. Год назад он классно рисовал, хочу возбудить в нем этот интерес снова. Ты же не будешь спортсменом всю жизнь, а рисовать на пенсии можно. Вот Джонни Депп продал картину за пять миллионов долларов!" — говорила она в беседе со "СтарХитом".

Вечером звёздная семья отправилась вместе на баскетбольную игру. Тимофей выглядел радостным и весело пританцовывал, словно между ним и мамой не было длительного конфликта.

Стоит упомянуть, что в личной жизни Агаты Муцениеце начался благоприятный период. В августе она вступила в брак с музыкантом Петром Дрангой и ожидает появления на свет дочери — девочка должна родиться буквально со дня на день. Однако беременность протекает не столь безоблачно, как хотелось бы знаменитой маме.

"Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!" — в шутку жаловалась Агата подписчикам.

Муцениеце внимательно относится к фигуре и здоровью: не налегает на сладости и выпечку, много гуляет и иногда выходит на пробежки. Но изматывать себя тренировками сразу после родов не собирается, планируя некоторое время полностью посвятить себя новорожденной.

"Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом, пишу и опять реву! Спасибо, жизнь!" — высказалась актриса.

Публика отмечает, что с Петром Дрангой актриса выглядит очень гармонично. Она благодарит мужа за то, что он изменил её жизнь и снова заставил поверить в хорошее.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом с жирафа и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом с жирафа и силой грузовика
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Кожа любит дуэты: эти пары активных ингредиентов работают как команда и преображают уход
Забытые хитрости отелей: идеальная свежесть в ванной без лишних усилий
Хруст без фритюра: как сделать куриное филе вкуснее наггетсов из кафе
Разрыв под Тихим океаном может изменить карту мира: земная кора разрывается, рождая новые плиты
Армия под солнцем: пчёлы совершают рейсы до Луны, чтобы подарить нам ложку мёда
Газон готовится к зиме: 5 шагов, которые спасут траву от вымерзания и плесени
Договорные обязательства под ударом? Как КМГ и ЛУКОЙЛ реагируют на санкции
Враг костей прячется в холодильнике: почему здоровая еда может работать против вас
Эти популярные мифы живут даже в современном фитнесе — вот как их отличить
Муцениеце делится счастливыми моментами: как Тимофей и Мия проводят время в новом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.