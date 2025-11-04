Муцениеце делится счастливыми моментами: как Тимофей и Мия проводят время в новом доме

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала душевные моменты с детьми от актёра Павла Прилучного.

Долгое время артистка не могла увидеть сына и добивалась возможности вернуть его домой. Суд поддержал 36-летнюю Агату — согласно решению, подросток остался с мамой. Сейчас Тимофей и Мия живут в загородном особняке знаменитости и с радостью проводят время друг с другом.

Муцениеце разместила в личном аккаунте умилительные кадры: Тимофей сидит под ветвями пышной березы на каменном ограждении, увлеченно погруженный в экран смартфона, а рядом стоит Мия, заглядывая старшему брату через плечо.

В доме Агаты Муцениеце наследники не скучают. Ранее она отмечала, что сын и дочь, помимо учебы в школе, активно посещают дополнительные секции. Звезда "Химкинских ведьм" стремится дать детям навыки, которые пригодятся им в будущем.

"Мия — конным спортом, художественной гимнастикой и вокалом. Тимофей занимается баскетболом и смешанными единоборствами. Мне хочется, чтобы у Тимы был баланс, не только спорт, но и что-то интеллектуальное, творческое. Год назад он классно рисовал, хочу возбудить в нем этот интерес снова. Ты же не будешь спортсменом всю жизнь, а рисовать на пенсии можно. Вот Джонни Депп продал картину за пять миллионов долларов!" — говорила она в беседе со "СтарХитом".

Вечером звёздная семья отправилась вместе на баскетбольную игру. Тимофей выглядел радостным и весело пританцовывал, словно между ним и мамой не было длительного конфликта.

Стоит упомянуть, что в личной жизни Агаты Муцениеце начался благоприятный период. В августе она вступила в брак с музыкантом Петром Дрангой и ожидает появления на свет дочери — девочка должна родиться буквально со дня на день. Однако беременность протекает не столь безоблачно, как хотелось бы знаменитой маме.

"Блин, ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!" — в шутку жаловалась Агата подписчикам.

Муцениеце внимательно относится к фигуре и здоровью: не налегает на сладости и выпечку, много гуляет и иногда выходит на пробежки. Но изматывать себя тренировками сразу после родов не собирается, планируя некоторое время полностью посвятить себя новорожденной.

"Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом, пишу и опять реву! Спасибо, жизнь!" — высказалась актриса.

Публика отмечает, что с Петром Дрангой актриса выглядит очень гармонично. Она благодарит мужа за то, что он изменил её жизнь и снова заставил поверить в хорошее.