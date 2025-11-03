Мадонна выходит замуж: секреты помолвки с молодым возлюбленным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мадонна планирует вступить в брак со своим молодым бойфрендом. Источник в окружении 67-летней певицы подтвердил факт тайной помолвки с 29-летним Акимом Моррисом.

Инсайдер издания Radar Online отмечает, что футболист относится к артистке с особой заботой. По словам собеседника, Моррис даёт Мадонне необходимое чувство уверенности и душевного спокойствия.

"Естественно, она оформит брачный договор. Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться", — пояснил источник.

Для проведения церемонии рассматриваются несколько локаций. Среди возможных вариантов — Италия, Португалия и личное поместье певицы в Ист-Хэмптоне. Как утверждают осведомители, звезда хочет организовать масштабное торжество в кругу близких людей.

Точная дата свадьбы пока остаётся неизвестной. Официальные представители пары не комментируют эту информацию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
