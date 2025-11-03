В окружении Топалова раскрыли проблемы в браке: почему певец чувствует себя обделённым

В близком окружении Влада Топалова рассказали о сложностях в его отношениях с Региной Тодоренко. Друг певца поделился откровениями о семейной жизни пары.
Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", Топалов жаловался на недостаток внимания со стороны супруги. Он отмечал, что телеведущая полностью поглощена работой и заботами о детях.
"Тут любой взвоет. Он же живой человек! Все бабы рожают, но ведь стараются, чтобы мужик не чувствовал себя сиротой при живой жене", — высказался инсайдер.
Ранее тот же канал сообщал о скором возвращении Тодоренко к работе после родов. В публикации утверждалось, что её решение связано с желанием обеспечить детям высокий уровень жизни.
В окружении пары намекнули, что подобная необходимость могла быть вызвана финансовой нестабильностью в карьере самого Топалова.
