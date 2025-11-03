В окружении Топалова раскрыли проблемы в браке: почему певец чувствует себя обделённым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В близком окружении Влада Топалова рассказали о сложностях в его отношениях с Региной Тодоренко. Друг певца поделился откровениями о семейной жизни пары.

Влад Топалов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Влад Топалов

Как сообщает Telegram-канал "Свита короля", Топалов жаловался на недостаток внимания со стороны супруги. Он отмечал, что телеведущая полностью поглощена работой и заботами о детях.

"Тут любой взвоет. Он же живой человек! Все бабы рожают, но ведь стараются, чтобы мужик не чувствовал себя сиротой при живой жене", — высказался инсайдер.

Ранее тот же канал сообщал о скором возвращении Тодоренко к работе после родов. В публикации утверждалось, что её решение связано с желанием обеспечить детям высокий уровень жизни.

В окружении пары намекнули, что подобная необходимость могла быть вызвана финансовой нестабильностью в карьере самого Топалова. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
