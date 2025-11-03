Ричард Гир внезапно сменил курс: год в Испании обернулся возвращением в США – что произошло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Шоу-бизнес

Ричард Гир и его супруга Алехандра Сильва приняли неожиданное решение о возвращении в Соединённые Штаты после года, проведённого в Испании.

Ричард Гир
Фото: commons.wikimedia.org by Arielaortizb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ричард Гир

Планы обосноваться в Мадриде на длительный срок, о которых актёр заявлял осенью 2024 года, были пересмотрены менее чем через двенадцать месяцев.

"Это было восхитительное время. Самое важное, что я могу сказать: Але была по-настоящему счастлива быть ближе к своей семье, друзьям, культуре и городу", — прокомментировал Гир в беседе с журналом Hello!, подтвердив слухи об отъезде.

Ключевой причиной столь резкой смены планов стала сложная логистика. По данным источников, плотный рабочий график актёра, требующий постоянных поездок по миру, включая проекты его благотворительного фонда, сделал жизнь с базой в Мадриде неудобной.

Решение остаться в Нью-Йорке было принято в начале сентября практически в последний момент, чтобы упростить жизнь их детям, которые вновь пошли в школу в США.

При этом их дом в престижном пригороде испанской столицы не будет продан. Пара планирует часто приезжать по рабочим и благотворительным делам, а также для встреч с друзьями и родными. Таким образом, возможность их возвращения в Испанию в будущем пока полностью не исключена.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
