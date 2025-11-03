Слёзы и гнев Ирины Дубцовой: что певица ответила на грязные слухи об избраннике

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова публично отреагировала на жёсткие обвинения в адрес своего спутника Ивана Петренко. В Instagram*-аккаунте артистка ответила на намёки о том, что её избранник предоставляет эскорт-услуги.

Фото: commons.wikimedia.org by Djoz23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Дубцова

Дубцова опубликовала видео-опровержение, собрав в нём комментарии недоброжелателей. В завершающей части ролика певица показала кадры совместной жизни с Петренко в домашней обстановке, демонстрируя реальность их отношений.

"Некоторые считают, что Иван ходит на мероприятия за деньги. Арендный! И дети у него тоже арендованные. Всё, занавес", — заявила Дубцова в своём обращении к подписчикам.

Роман пары начался летом 2025 года. Петренко занимает пост генерального директора косметической компании и воспитывает двоих детей от предыдущего брака.

В ноябре певица появилась на публике с кольцом от ювелирного дома Graff, что мгновенно породило слухи о скором бракосочетании.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ