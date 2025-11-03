Рэпер Тимати в центре скандала: почему его хэллоуинская вечеринка спровоцировала жёсткую реакцию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично раскритиковал рэпера Тимати за организацию многодневной Хэллоуин-вечеринки.
Мероприятие прошло в московском клубе артиста в период, когда в Госдуме обсуждается возможный запрет этого праздника.
Бородин выразил возмущение в Telegram-канале, подчеркнув несоответствие масштабного торжества текущей общественной ситуации. Он указал на продолжающуюся специальную военную операцию и призывы депутатов ограничить празднование.
"Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. Это самый настоящий плевок верующим. Неужели жажда наживы затмила ему глаза, и он не видит, что творится вокруг?" — задался вопросом глава ФПБК.
По мнению Бородина, такие действия демонстрируют пренебрежение традиционными российскими ценностями. Чиновник акцентировал, что артист вместо помощи в защите молодёжи выбирает деструктивный путь.
Ранее Бородин негативно высказался в адрес журналистки Ксении Собчак, назвав её "хамелеоном".
