Рэпер Тимати в центре скандала: почему его хэллоуинская вечеринка спровоцировала жёсткую реакцию

Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин публично раскритиковал рэпера Тимати за организацию многодневной Хэллоуин-вечеринки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимати

Мероприятие прошло в московском клубе артиста в период, когда в Госдуме обсуждается возможный запрет этого праздника.

Бородин выразил возмущение в Telegram-канале, подчеркнув несоответствие масштабного торжества текущей общественной ситуации. Он указал на продолжающуюся специальную военную операцию и призывы депутатов ограничить празднование.

"Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. Это самый настоящий плевок верующим. Неужели жажда наживы затмила ему глаза, и он не видит, что творится вокруг?" — задался вопросом глава ФПБК.

По мнению Бородина, такие действия демонстрируют пренебрежение традиционными российскими ценностями. Чиновник акцентировал, что артист вместо помощи в защите молодёжи выбирает деструктивный путь.

