Дженнифер Энистон представила Джима Кёртиса: новый этап в личной жизни актрисы

Дженнифер Энистон нарушила собственное правило о неразглашении личной жизни. Актриса опубликовала совместное фото с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом в день его рождения.
Снимок появился в социальной сети артистки — на фотографии Энистон обнимает Кёртиса сзади, а он держит её за руки.
"Пара действительно счастлива вместе и наслаждается каждым моментом", — сообщил источник, близкий к актрисе, в комментарии для Page Six.
По его словам, их отношения основаны на общих ценностях.
Роман Энистон и Кёртиса начался летом, когда их заметили вместе на Майорке. С тех пор пара несколько раз появлялась на публике, но столь откровенный пост стал первым в социальных сетях актрисы.
Джим Кёртис, известный как "Гипнотизёр Джим", ранее был женат и воспитывает сына. Для Энистон эти отношения стали третьим серьёзным романом после браков с Брэдом Питтом и Джастином Теру.
