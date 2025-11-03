Дженнифер Энистон представила Джима Кёртиса: новый этап в личной жизни актрисы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон нарушила собственное правило о неразглашении личной жизни. Актриса опубликовала совместное фото с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом в день его рождения.

Фото: instagram by личный аккаунт Дженнифер Энистон в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон и Джим Кёртис

Снимок появился в социальной сети артистки — на фотографии Энистон обнимает Кёртиса сзади, а он держит её за руки.

"Пара действительно счастлива вместе и наслаждается каждым моментом", — сообщил источник, близкий к актрисе, в комментарии для Page Six.

По его словам, их отношения основаны на общих ценностях.

Роман Энистон и Кёртиса начался летом, когда их заметили вместе на Майорке. С тех пор пара несколько раз появлялась на публике, но столь откровенный пост стал первым в социальных сетях актрисы.

Джим Кёртис, известный как "Гипнотизёр Джим", ранее был женат и воспитывает сына. Для Энистон эти отношения стали третьим серьёзным романом после браков с Брэдом Питтом и Джастином Теру.