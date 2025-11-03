Детство и деньги: Ольга Орлова поделилась, что купила на свою первую зарплату

Ольга Орлова провела откровенный разговор с подписчиками в социальных сетях. Артистка ответила на личные вопросы, включая историю о своих первых заработанных деньгах.
На вопрос о первой зарплате певица вспомнила необычную покупку.
"Я купила несколько батончиков "Баунти" и большую банку консервированных шампиньонов. Мне было 16", — поделилась Орлова.
Отвечая на философский вопрос о жизненных этапах, артистка проанализировала каждый период.
"В юности — нет особо никаких забот и обязательств, поэтому многое происходит легко и непринуждённо", — отметила она в своём Instagram*-аккаунте.
По мнению Орловой, в зрелом возрасте появляются другие возможности благодаря достигнутым результатам. О перспективе более поздних лет певица высказалась осторожно, подчеркнув важность физического и ментального здоровья.
Недавно экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что в браке каждый имеет право на личные границы.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
