Детство и деньги: Ольга Орлова поделилась, что купила на свою первую зарплату

Ольга Орлова провела откровенный разговор с подписчиками в социальных сетях. Артистка ответила на личные вопросы, включая историю о своих первых заработанных деньгах.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Орловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова

На вопрос о первой зарплате певица вспомнила необычную покупку.

"Я купила несколько батончиков "Баунти" и большую банку консервированных шампиньонов. Мне было 16", — поделилась Орлова.

Отвечая на философский вопрос о жизненных этапах, артистка проанализировала каждый период.

"В юности — нет особо никаких забот и обязательств, поэтому многое происходит легко и непринуждённо", — отметила она в своём Instagram*-аккаунте.

По мнению Орловой, в зрелом возрасте появляются другие возможности благодаря достигнутым результатам. О перспективе более поздних лет певица высказалась осторожно, подчеркнув важность физического и ментального здоровья.

Недавно экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что в браке каждый имеет право на личные границы.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ