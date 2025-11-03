Извинения не спасли: Icegergert столкнулся с последствиями после опасного выкрика на концерте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Шоу-бизнес

Рэпер Георгий Гергерт, более известный под сценическим псевдонимом ICEGERGERT, вновь оказался в центре громкого скандала. Поводом стало поведение артиста на одном из концертов в Москве, после которого его действия заинтересовали прокуратуру.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

На недавнем выступлении музыкант произнёс запрещённый лозунг, связанный с экстремистской организацией, признанной в России незаконной. Сразу после инцидента Георгий публично извинился, подчеркнув, что не хотел никого оскорбить и допустил эмоциональную ошибку. Однако эти объяснения не спасли его от внимания правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала SHOT, прокуратура Москвы направила артисту официальное уведомление о вызове. Ему вменяется возможное нарушение закона, связанное с публичной демонстрацией символики экстремистских движений. Повестка была отправлена по адресу регистрации музыканта, но сотрудники так и не смогли застать его дома. Теперь ICEGERGERT может стать фигурантом административного дела, по которому предусмотрено наказание до 15 суток ареста.

Как развивался конфликт

Инцидент произошёл во время концерта в столице, где рэпер в порыве эмоций выкрикнул лозунг, имеющий отношение к криминальной субкультуре. После того как фрагмент попал в сеть, разгорелся скандал: публика разделилась на тех, кто требовал наказания, и тех, кто счёл произошедшее проявлением импровизации. Сам артист признал ошибку и принёс извинения поклонникам.

Позже ICEGERGERT заявил, что поступил необдуманно и не хотел пропагандировать какие-либо взгляды. Он подчеркнул, что его творчество не связано с противоправной идеологией.

Последствия и реакция аудитории

После случившегося артист был вынужден пересмотреть планы. Концерт в Санкт-Петербурге, запланированный на конец месяца, был перенесён. По информации СМИ, организаторы настояли на изменении программы и удалении любых спорных элементов из выступления. Музыкант согласился с этим, чтобы избежать повторения конфликта.

Поклонники по-разному отреагировали на происходящее. Одни выражают поддержку исполнителю, считая, что его слова были вырваны из контекста. Другие убеждены, что публичные личности должны нести ответственность за каждое слово, особенно на сцене, где присутствует молодая аудитория.

Правовые аспекты и возможные санкции

Юристы отмечают, что подобные случаи нередко приводят к административной ответственности. Если вина ICEGERGERT будет доказана, ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф. При этом факт извинений и отсутствие умысла могут быть учтены как смягчающие обстоятельства.

Эксперты подчёркивают: артисты должны помнить, что сцена — не место для рискованных высказываний. Закон трактует даже случайные фразы, если они содержат признаки пропаганды, как нарушение.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
