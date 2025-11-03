Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал популярного проекта "ВИА Суперстар" в этот раз получился особенно эмоциональным. Ирина Понаровская и Стас Пьеха не смогли сдержать слёз, Лера Кудрявцева умилялась, а музыкальный критик Сергей Соседов удивил публику блестящим костюмом и откровенными оценками. По признанию самого эксперта, в этот раз он остался доволен исходом — победа досталась группе "Поющие гитары".

Сергей Соседов

Победа без сюрпризов

Поклонники шоу ожидали, что именно легендарный коллектив станет триумфатором сезона. И не ошиблись. По мнению жюри, "Поющие гитары" идеально соответствовали формату вокально-инструментального ансамбля. Их многоголосие, энергетика и профессионализм оказались вне конкуренции.

"Это был самый сильный коллектив именно по формату ВИА", — передаёт слова Сергея Соседова URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что другие участники — "Динамит", "Восток", "Бурановские бабушки" — выступали скорее как дуэты или сольные исполнители. У "Поющих гитар" же чувствовался ансамбль во всех смыслах: слаженность, инструментальный баланс и харизма.

Без указаний и сценариев

После прошлогоднего скандала зрители предполагали, что жюри в этом сезоне попросили вести себя сдержаннее. Однако, по словам Соседова, никаких ограничений не было.

"Никаких указаний нам никто не давал и не мог давать. На "Суперстаре" это не практикуется. Никто не даёт никому заданий: всё решается на живую нитку", — пояснил он.

Тем не менее финал прошёл спокойно: ни громких споров, ни скандальных обсуждений. По словам критика, атмосфера была доброжелательной, но без излишней драмы.

"Поющие гитары" и их секрет успеха

Зрители и коллеги отметили, что коллектив не просто готовился к проекту, а находился в постоянной творческой форме.

"Прекрасный коллектив, они всё время в тонусе, в поездках, в концертах. Это не то, что до проекта они ничего не делали, а потом пенсионеры собрались и так шикарно запели. Нет! Они в работе постоянно, поэтому так хорошо звучат", — сказал Соседов.

Именно эта постоянная концертная практика, по мнению критика, позволила им показать высокий уровень и сохранить дух старой музыкальной школы. Милена, солистка группы, впечатлила всех своим вокалом и сценическим обаянием.

Эмоции и память

Финал стал настоящим испытанием для чувств — особенно для Ирины Понаровской, которая начинала карьеру именно в "Поющих гитарах".

"Это её юность: она начинала свой творческий путь в этом коллективе. Поэтому для меня её слезы были неудивительны: я её прекрасно понимаю", — отметил Соседов.

Не сдержал эмоций и Стас Пьеха. Он тоже расплакался, хотя всегда отличался сдержанностью. Для него этот момент стал личной историей, связанной с семьёй.

"Евгений Броневицкий — родной брат дедушки Стаса, Сан Саныча Броневицкого, который сделал Эдиту Пьеху. Только благодаря ему Пьеха стала Пьехой: она всегда и сама это подчёркивала", — пояснил Соседов.

Почему не "Лесоповал"

Многие ожидали, что главным конкурентом победителей станет "Лесоповал". Однако, как отметил критик, их финальное выступление оказалось слабее из-за неудачного выбора песни.

"Мне хочется спросить у автора стихов: от чего лебеди устали? Они вагоны разгружали ночами? Или мешки с мукой тягали? Почему устали лебеди?" — иронизировал Соседов.

Он напомнил, что у коллектива были и другие неудачные номера, поэтому итоговый результат оказался закономерным. При этом эксперт подчеркнул, что жюри оценивает артистов честно, без личных симпатий.

Честная игра и немного юмора

По словам критика, ни о каких кулуарных договорённостях или попытках давления на членов жюри речи быть не может. "Суперстар" остаётся проектом, где победа действительно заслуживается.

Даже в финале, где эмоции зашкаливали, Соседов позволил себе немного иронии: надел пиджак с пайетками, чтобы поддразнить Леру Кудрявцеву, известную своей нелюбовью к блестящим костюмам. Лера, увидев коллегу в ослепительном наряде, только улыбнулась.

Финал без обид

Соседов уверен, что итог сезона был справедливым: "Поющие гитары" не допускали провалов, выступали стабильно и ярко. Остальные финалисты — "Динамит", "Лесоповал" и Алексей Елистратов — тоже показали высокий уровень, но всё решили нюансы.

По словам Соседова, проект продолжится, а зрителей ждёт ещё немало сильных номеров и неожиданных встреч на сцене.