Откровенное признание: Саша Бортич рассказала о своей главной опоре в жизни

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Саша Бортич порадовала поклонников трогательным постом в своём блоге, посвящённым её матери. Актриса поздравила родительницу с днём рождения и открыла одну интересную деталь о её личности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александра Бортич

Саша призналась, что её мама является не только лучшей подругой, но и верной фанаткой, готовой поддержать даже в самых сложных проектах, которые, возможно, не имеют оглушительного успеха. По словам Бортич, их отношения настолько доверительные, что она может поделиться с мамой любыми переживаниями и мыслями. Актриса также отметила, что её мать всегда готова встать на её защиту и умеет делать это с особой страстью и мастерством.

"Никто так горячо, так страстно, так искусно не ненавидит людей, которые меня обидели, как это делает она. Очень тебя люблю, мамочка! Будь всегда!" — с теплотой и любовью написала Саша в своём посте.

Знаменитости, как и обычные люди, сталкиваются с критикой и хейтерами, но для Саши Бортич защита со стороны мамы становится источником силы. Женщина, которая готова взять на себя ответственность за счастье своей дочери не только в спокойные, но и в самые сложные моменты, — это именно та опора, которую ценит любая дочь. Этот пост, наполненный эмоциями и благодарностью, ещё раз подчёркивает, как важна семья для Саши и как сильно она привязана к своим родным.

Эти слова стали настоящим проявлением любви и признательности дочери к своей матери, что затронуло сердца многих её поклонников.