Туапсе под угрозой: Максим Виторган поделился опытом ночи в ванной и реакцией местных жителей

Бывший супруг Ксении Собчак, актёр Максим Виторган поделился необычным опытом, который он пережил в Туапсе. Город оказался под угрозой атаки украинских беспилотников, и, несмотря на предупреждение о возможной угрозе, жители города остались спокойными и не поддались панике.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Виторган

Виторган рассказал в своём Telegram-канале, как он получил смс-сообщение с предупреждением об атаке беспилотников. В нём говорилось о необходимости укрыться в помещениях без окон. Однако, несмотря на тревожную информацию, жизнь в Туапсе не остановилась.

"Я, как городской сумасшедший, ходил по улицам и приставал к людям: "А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?" И так далее. Люди на улице реагировали спокойно, не проявляя особого беспокойства: "Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…" — вспомнил он.

Виторган отметил, что его спокойствие во многом связано с опытом, который он приобрёл во время своего пребывания в Израиле, где люди привыкли к частым угрозам и атакам. Из-за этого он не ждал особо эмоциональной реакции от местных жителей. Однако, несмотря на уверенность в безопасности, актёр все же решил перестраховаться и укрыться до получения сообщения об отмене угрозы. В ночь, которая наступила после тревожного сигнала, он с семьёй переночевал в ванной комнате — единственном помещении без окон.

"Спали мы в ванной — в помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас", — добавил Виторган.

В ситуациях, когда существует угроза безопасности, всегда есть две возможные реакции — паника или спокойствие. В случае с Туапсе жители города, несмотря на официальное предупреждение, выбрали спокойный подход, не поддавшись ажиотажу.