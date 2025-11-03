Слава разрыдалась в эфире: предательство близких довело певицу до отчаяния

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" пережила эмоциональный срыв, рассказывая о предательстве близких людей.

Фото: smotrim.ru by Кадр из программы "Судьба человека", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Слава

Артистка разрыдалась, описывая потребительское отношение со стороны родственников, супруга и коллег.

По словам Славы, многие окружающие пользуются её добротой и воспринимают как источник финансовой поддержки. Она призналась, что работает на износ ради благополучия других, но сталкивается с чёрной неблагодарностью.

"Люди — неблагодарные сволочи! Нельзя так вытягивать из человека все соки. Они думают, что я терпила — и я терплю, даю им шанс исправиться… Я работаю на износ ради их блага!" — заявила певица в беседе с Борисом Корчевниковым.

Артистка уже начала дистанцироваться от токсичного окружения, надеясь, что текущий кризис станет точкой роста.

Ранее в этом же интервью Слава призналась в корыстных мотивах начала отношений с женатым бизнесменом Анатолием Данилицким после рождения дочери.