Невероятная история от Паршуты: почему её любимые серьги отправились на свалку

Российская певица и актриса Юлия Паршута поделилась забавной, но по-своему грустной историей, которая могла случиться с каждым. Звезда призналась, что по собственной невнимательности потеряла дорогие бриллиантовые серьги — украшение, с которым у неё были связаны особые воспоминания.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Паршута

По словам артистки, всё произошло совершенно случайно. Она решила разобрать рюкзак, куда давно не заглядывала. В процессе уборки Паршута выкинула всё, что показалось ей ненужным. Среди "мусора" оказались и салфетки, в которые певица когда-то аккуратно завернула свои серёжки-пусеты.

"Я сложила бриллиантовые серёжки-пусеты в салфетку и положила их в рюкзак, а потом в нём же решила прибраться и выкинула всё, что было, особенно салфеточки", — рассказала Юлия Паршута в личном блоге.

Когда Юлия поняла, что произошло, возвращать было уже поздно: мусор давно вывезли. Артистка не скрывает, что сперва испытала шок, а потом просто рассмеялась. Потеря оказалась досадной, но не трагичной — скорее уроком, как важно быть внимательнее даже в мелочах.

Звезда с самоиронией рассказала об инциденте, показав, что подобные истории делают нас немного проще и человечнее. Она не стала драматизировать, а восприняла потерю философски: вещи приходят и уходят, а главное, чтобы вместе с ними не терялась лёгкость к жизни.

Фанаты Паршуты отметили, что даже в такой ситуации артистка остаётся верна своему стилю — лёгкому, позитивному и немного ироничному. Она не жалуется, не ищет виноватых, а превращает любую неловкость в добрую историю. Именно за это поклонники и ценят Юлию: за умение сохранять внутреннее равновесие и чувство юмора, даже когда что-то идёт не по плану.