Погребняк жёстко ответила Биковичу: его слова о современных женщинах вызвали гнев

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк вступила в публичную полемику с Милошем Биковичем после его высказываний о женских ролях. Модель отреагировала на интервью актёра, где он предложил женщинам выбрать между позицией феминистки и принцессы.

Фото: Telegram by Telegram-канал Марии Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Погребняк

По мнению Погребняк, подобная дихотомия не отражает реального положения дел. Она подчеркнула, что многие женщины становятся сильными вынужденно, а не по собственному выбору.

"Конечно, большинству хочется быть принцессами, только где взять такое количество рыцарей? Из-за поведения мужчин, их неспособности брать на себя ответственность и стремления лишь подавлять, женщинам приходится быть сильными", — заявила Погребняк в своём блоге.

Мнение модели нашло поддержку среди подписчиков, активно комментирующих пост.

Ранее Бикович в интервью Youtube-каналу "Мадонна Мур" выразил мнение, что современные женщины испытывают внутренний конфликт из-за давления общества.