Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев
Хронический стресс против молодости: кожа теряет годы, пока мы проверяем уведомления
Когда килограммы липнут, а силы уходят: что мешает худеть после 40 и как это обойти
Организм умеет мстить: что происходит, когда спорт превращается в насилие над собой
Зимняя тоска отступит: секретный метод амишей удивил учёных — вот почему они не знают депрессии
Кошачий инстинкт против ваших привычек: главная ошибка хозяев, из-за которой питомец теряет здоровье
Китайская Арктика зовёт: горнолыжный сезон открыт, снег уже ждёт
Горячая зима автоновинок: эти машины не просто новинки — это начало новой эпохи на дорогах
Расчёска, фен и полотенце: три вещи, которые ежедневно решают судьбу ваших волос — и как сделать их союзниками, а не врагами

Погребняк жёстко ответила Биковичу: его слова о современных женщинах вызвали гнев

1:01
Шоу-бизнес

Мария Погребняк вступила в публичную полемику с Милошем Биковичем после его высказываний о женских ролях. Модель отреагировала на интервью актёра, где он предложил женщинам выбрать между позицией феминистки и принцессы.

Мария Погребняк
Фото: Telegram by Telegram-канал Марии Погребняк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Погребняк

По мнению Погребняк, подобная дихотомия не отражает реального положения дел. Она подчеркнула, что многие женщины становятся сильными вынужденно, а не по собственному выбору.

"Конечно, большинству хочется быть принцессами, только где взять такое количество рыцарей? Из-за поведения мужчин, их неспособности брать на себя ответственность и стремления лишь подавлять, женщинам приходится быть сильными", — заявила Погребняк в своём блоге.

Мнение модели нашло поддержку среди подписчиков, активно комментирующих пост.

Ранее Бикович в интервью Youtube-каналу "Мадонна Мур" выразил мнение, что современные женщины испытывают внутренний конфликт из-за давления общества.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Садоводство, цветоводство
Саженцы-вампиры: три дерева, после которых даже сорняки не растут — сад умирает на глазах
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Последние материалы
Экономика Германии трещит по швам: треть предприятий готовит сокращения
Секрет бабушки: добавьте это в фарш для котлет — и они просто тают во рту
Кукольная милота: как Пэрис Хилтон украсила праздник семейной фотосессией в стиле История игрушек
Яблоня готовит броню: осень превращает сад в крепость перед зимним натиском
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Крах британской экономики? Госдолг страны достиг пугающих масштабов
Легенда выехала из прошлого: теперь у неё новое сердце, но тот же упрямый нрав
В Турции нашли уникальный артефакт: римская больница когда-то была преобразована в церковь
Без выгоды, но с миссией: доноры России становятся частью новой культуры и превращают помощь в привычку
Новая эра чистоты: как шампуни без сульфатов и силиконов делают волосы не только красивыми, но и здоровыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.